13 марта по православному календарю день памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, а по народному — Ярилин день. Кроме того, продолжаетсяМасленица.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина

Народное поверье утверждает, что День Ивана Кассияна отмечают только за високосными годами в последний февральский день по старому стилю или 13 марта по новому. Но это ошибка, потому что не в високосные годы Касияна день переносят на 28 февраля по старому стилю и оставляют неизменной дату 13 марта по новому стилю летоисчисления.

Христианский богослов Иоанн Кассиан Римлянин был выдающимся теоретиком монашеской жизни границы 4-5 веков. В начале своей подвижнической деятельности он совершил паломничество в Святые земли, где принял постриг в одном из монастырей Вифлеем. Несколько лет Кассиан путешествует Египтом, занимаясь изучением особенностей монашеской устава. Обогащенный знаниями, Римлянин сопровождает святителя Иоанна Златоуста по дороге в Константинополь, где посвящается в диаконы. Далее в Марселе уже в сане пресвитера преподобный основывает и обустраивает мужской и женский монастыри по типу тех, что он изучал в Египте. Дальнейшая жизнь Кассиана посвященное написанию богословских текстов, в которых подробно описаны уставы и обычаи египетского монашества и раскрыто христианские нравственные понятия.Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в марте

Ярилин день 13 марта

Ярило — бог солнца древних славян. До 1492 года в России 1 марта отмечали начало нового года, а дни около этой даты так и назывались — Ярилин дни.Всемирный день сна (Дата праздника уникальна для каждого года. В 2021 году эта дата — 13 марта)

Впервые Всемирный день сна прошел 14 марта 2008 по инициативе Международного комитета дня сна Международной ассоциации медицины сна до сих пор проводится ежегодно, в пятницу перед днем весеннего равноденствия. Ежегодно мероприятия в рамках дня посвящены определенной теме.

Приметы 13 марта

Пошел дождь — летом будет хорошая погода.

Прилетели грачи — значит, снег скоро растает, но летом будет много дождей.

Вокруг солнца видно круга — год будет урожайным.

Пасмурная погода — ночью жди заморозков.

Солнечный дней 13 марта — год будет плодородной.

12 марта отмечали Всемирный день почки, Всемирный день против кибер-цензуры, День посадки деревьев в Китае, а по народному календарю был Василий Капельник.