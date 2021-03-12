Прощеное воскресенье, 14 марта, — это последний день Масленицы и, соответственно, последний день перед Великим постом, когда люди просят прощения друг у друга и приветствуют ближних.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку открыток и поздравлений.Читайте также: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В Прощеное воскресенье
Я от души прошу прощения
Боли, отчаяние и раны,
Неосторожные слова,
За все ошибки и заблуждения!
Начнем все сначала,
Без слез и без обид,
И в наших душах счастье
Поселится вдруг.
***
За все плохое и неприятное
Прошу тебя, прости меня.
За то, что думал и сказал,
Прости, как Господь прощал.
***
Пусть в воскресенье эту тебе
Все простят грехи твои,
Ты всех об этом искренне проси,
А еще меня прости.
***
Чтобы в пост с чистой душой,
Прошу тебя — прости меня,
Прости за все меня образы,
И пусть Господь простит меня.
***
Простите вы нас нас, и Бог простит,
Хорошее настроение будет у всех.
Избавимся же от обид
В Прощеное воскресенье.
Пусть в душе поет весна,
А радость только множится.
Пусть колокола радостно звонят,
А сердце не беспокоится.
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