Прощеное воскресенье, 14 марта, — это последний день Масленицы и, соответственно, последний день перед Великим постом, когда люди просят прощения друг у друга и приветствуют ближних.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку открыток и поздравлений.Читайте также: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В Прощеное воскресенье

Я от души прошу прощения

Боли, отчаяние и раны,

Неосторожные слова,

За все ошибки и заблуждения!

Начнем все сначала,

Без слез и без обид,

И в наших душах счастье

Поселится вдруг.

***

За все плохое и неприятное

Прошу тебя, прости меня.

За то, что думал и сказал,

Прости, как Господь прощал.

***

Пусть в воскресенье эту тебе

Все простят грехи твои,

Ты всех об этом искренне проси,

А еще меня прости.

***

Чтобы в пост с чистой душой,

Прошу тебя — прости меня,

Прости за все меня образы,

И пусть Господь простит меня.

***

Простите вы нас нас, и Бог простит,

Хорошее настроение будет у всех.

Избавимся же от обид

В Прощеное воскресенье.

Пусть в душе поет весна,

А радость только множится.

Пусть колокола радостно звонят,

А сердце не беспокоится.

Смотрите еще одну подборку поздравлений .