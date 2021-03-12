В Прощеное воскресенье принято просить прощения и примиряться друг с другом в храме, а также приветствовать друг друга с этим праздником . НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку музыкальных открыток и видеопривитань, которые понравятся вашим друзьям. Читайте также: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В Прощеное воскресенье Я прошу прощения у тебя за все проступки, которые тебя обидели или разочаровали. Тебе же дарю свое прощение. Пусть Бог хранит тебя от бед и дарит здоровье и достаток. Н ехай ангелы освещают твою жизненную дорогу ярким светом. https://www.youtube.com/watch?v=fsLT1s9F72g *** Сегодня, я прошу прощения за все, чтобы сказано и сделано. Пусть то, что так угнетало сердце, пока не нашу душу и мысли. Ведь прощать — значит быть прощенным. Прости меня! https://www.youtube.com/watch?v=yaLcBCMWkjw *** Поздравляю с хорошим, сердечным праздником, в который принято прощать друг другу накопленные обиды. Пусть будет мир в Ваших домах и сердцах, пусть Вас радуют добрые слова и поступки. Любите и цените тех, кто Вам близок. https://www.youtube.com/watch?v=HU-n00t5IGc *** В этот светлый день прошу простить меня! Пусть все обиды, ссоры, слова останутся в прошлом! За все допущенные ошибки, случайную грубость и неприятные разговоры простите, и да простит Вас Бог https://www.youtube.com/watch?v=A8onbGtatmQ Смотрите еще одну подборку поздравлений .