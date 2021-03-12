Автомобиль с европейскими номерами протаранил военный самолет в городе Васильков Киевской области. Водитель авто попал в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования «Центр» на своей странице в Facebook.

«10 марта в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования «Центр» после завершения летной смены в темное время суток, произошло ЧП. В ходе буксировки самолета на авиационную стоянку автомобиль столкнулся с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание, которое было своевременно локализовано силами пожарного подразделения части», — говорится в сообщении.

Там также добавили, что состояние водителя удовлетворительное, он под наблюдением врачей.

Между тем «Обозреватель» пишет, за рулем находился исполняющий обязанности инженера 2-й эскадрильи в/ч А1789 (40-я авиабригада тактической авиации в Василькове) капитан Ш. 1974 года рождения. По информации издания, мужчина был пьян. Он получил ушиб грудной клетки и мягких тканей лица.

Как сообщалось ранее, в Польше предъявлены обвинения водителю автобуса с украинскими, который попал в смертельное ДТП. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Также сообщалось, что за секунды до ДТП в Польше водитель автобуса резко снизил скорость до 45 км в час.