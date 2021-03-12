Тарифы на газ в Украине с 1 апреля станут рыночными. Фиксированную цену в 6,99 грн отменят, а поставщики будут предлагать разные тарифы.

Об этом говорится на сайте «Нафтогаза».

Национальная компания предупреждает, что с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут отличаться.

Все поставщики обязаны в срок до 25 апреля сообщить бытовым потребителям цену на газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах. В то же время поставщики природного газа смогут предлагать другие варианты (месячные, квартальные тарифы).

Напомним, с 1 февраля 2021 на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года максимальная цена на газ не могла превышать 6,99 грн/куб.м.

Как сообщалось ранее, сроки установки газовых счетчиков в квартирах украинцев перенесли на период с 2021-го до января 2023 года. Чиновники уверяют, что счетчики в большинстве случаев позволят экономить. Также украинцев предупреждают, если они откажутся устанавливать прибор учета, это могут расценить как нарушение и перевести на граничные нормы потребления.

В апреле-июне 2021 года поставщики газа должны представить годовые тарифы на газ для населения. При этом цену на газ хотят фиксировать на весь год. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже.