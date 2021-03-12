Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту государственной измены за подготовку, подписание и ратификацию Харьковских соглашений.

Подробности обнародовала пресс-служба СБУ.

СБУ открыла уголовное производство в отношении должностных лиц органов государственной власти и начала досудебное расследование обстоятельств подготовки и подписания 21 апреля 2010 года Харьковских соглашений, а также соблюдения регламента и процедур при их утверждения народными депутатами.

«По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым», — пояснили в СБУ.

Вчера, 11 марта, СНБО поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений украинским парламентом. Харьковские соглашения предусматривали продление срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года.

Как мы уже рассказывали ранее, закон поддержали народные депутаты следующих партий:

160 депутатов от Партии регионов;

27 депутатов от Коммунистической партии Украины;

20 депутатов от фракции блока Литвина;

13 внефракционных депутатов;

9 депутатов от блока Юлии Тимошенко;

7 депутатов от фракции «Наша Украина – Народная самооборона».