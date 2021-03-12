Срок годности вакцины против COVID-19 под названием Covishield, которой вакцинируют украинцев, заканчивается в июне в 2021 года.

Подробности обнародовал источник, информированный о процессе вакцинации, передает РБК. Однако закупленную партию якобы должны успеть использовать до этого срока.

«Срок годности первой партии доз вакцин AstraZeneca (Covieshied) истекает в конце июня. Но в этом никакой сенсации нет. Срок годности любых вакцин небольшой. У этой вакцины срок годности — полгода, это официальная информация», — утверждает источник.

Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля, в ее рамках используется препарат Covishield индийского производства, который произведен по лицензии AstraZeneca.

Закупленная партия объемом 500 000 доз должна пойти на вакцинацию около 250 000 украинцев.

Как мы уже рассказывали ранее, в ВОЗ заявили, что преимущества вакцины AstraZeneca по-прежнему перевешивают ее риски. В организации требуют продолжать вакцинацию, отмечая, что в мире не выявлено ни одной смерти именно от вакцины.

Тем временем, все украинцы, которые хотят вакцинироваться, смогут получить две дозы препарата уже в 2021 году.