Решение СНБО о введении новых санкций не могут привести к обострению ситуации на Донбассе со стороны Российской Федерации.

Такое мнение озвучил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает УНИАН.

«Ситуация никогда полностью не была мирной. Она волнами идет — то поднимается, то опускается. Возможно, и сегодняшняя ситуация сейчас обострилась, возможно это как раз реакция на наши действия, потому что когда мы вели себя более, я скажу так условно, спокойно, то они также просто наблюдали…», — заявил политик.

Кравчук считает, что РФ начала действовать после реальных шагов президента Владимира Зеленского и СНБО (введение санкций, приостановление работы пропагандистских телеканалов).

«Но я не думаю, что это может стать причиной широкомасштабного конфликта. Если бы это кому-то могло прийти в голову, то я думаю, это будет не просто ошибка, а трагическая ошибка России», — подчеркнул он.

Как мы уже рассказывали ранее, боевики «ДНР» на оккупированном Донбассе признали значительные проблемы с человеческими ресурсами, и вооружением, и техникой. В этом они обвинили Россию и Министерство обороны РФ в частности.

А 11 марта вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ранен.