У берегов Бенина (государство в Западной Африке) пираты напали на танкер Davide B и захватили 15 членов экипажа. Экипаж судна состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин.

Об этом сообщает Splash.

Известно, что танкер принадлежит компании De Poli Shipmanagement (Нидерланды). По данным издания, накануне на борт поднялись девять вооруженных человек и захватили 15 моряков.

Всего экипаж состоит из 21 человека, гражданство захваченных моряков пока неизвестно. Остальные шестеро остаются на борту, они не пострадали.

В компании De Poli Shipmanagement уже прокомментировали инцидент:

«Сейчас главный приоритет компании — установить контакт с пропавшей командой, чтобы обеспечить их скорейшее и безопасное освобождение. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации поддерживает связь со всеми властями, которые были уведомлены сразу после инцидента. Компания находится в тесном контакте с семьями моряков».

Напомним, в Черном море затонул сухогруз «Volgo Balt 179» с украинцами на борту. Государственная служба морского и речного транспорта Украины озвучила имена погибших — это капитан сухогруза и электромеханик.