В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 12 марта.

В большинстве областей сегодня пройдут дожди со снегом. Без осадков только в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской области и Крыму.

Температура воздуха будет колебаться в пределах одного мороза трех градусов тепла. На востоке холоднее, там до трех мороза. На западе и юге 2-6 тепла.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил детальный прогноз погоды на весну.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая.

Леонид Горбань также предупреждал о том, что погода не спешит радовать украинцев теплом, несмотря на то, что за окном уже весна. Согласно прогнозам, в этом году ожидается холодная и поздняя весна — морозы ожидаются даже в апреле, прохладно будет и после Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).