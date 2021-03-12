В Чехии погибли украинцы. Тела мужчин нашли в холодильной камере, предназначенной для хранения фруктов.

Об этом пишет Zaxid.net.

Уже известно, что погибли 30-летний Юрий Рабко и 31-летний Михаил Шуптар — оба родом из города Турка Львовской области. Глава Турковской городской общины Ярослав Паращич рассказал, что мужчины периодически ездили на заработки в Чехию. В Украине у них остались жены и маленькие дети.

Предварительно, мужчины задохнулись, надышавшись газом, которым наполняют холодильники. Где именно произошла трагедия, не сообщается.

Как сообщалось ранее, в устье реки Тибр близ Рима обнаружили труп женщины. Полиция выяснила, что погибшая — украинка, которая работала в стране сиделкой.

Правительство хочет вернуть часть заробитчан, обещая им кредиты для открытия собственного бизнеса.