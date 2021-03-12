11 марта вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ранен.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Пищевик противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, вблизи Талаковки — из стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановки, которая находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Оккупанты использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.

Украинские военные дали адекватный ответ. Целью действий оккупантов, как и в предыдущие дни, было провоцирование Вооруженных сил Украины на открытие ответного огня и дальнейшего обвинения в обстрелах населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий.

Российские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Золотое 4 и Новозвановка Луганской области. Боевики создали искусственную напряженность вокруг участка разведения «Золотое». Там российско-оккупационные войска второй месяц подряд проводят работы неопределенного характера, о чем систематически сообщается в отчетах СММ ОБСЕ.

С начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования ситуации на Донбассе, который подготовили Украина и ее западные партнеры, готов и ждет, когда Россия одобрит его, или открыто заявит, что не хочет мира.

Главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.