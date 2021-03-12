Погода в Украине резко ухудшилась. Так, на территории Национального природного парка «Синевир» сошла большая лавина сегодня, 12 марта.

Подробности появились на странице Национального природного парка «Синевир» в Facebook. Природное явление заметили и зафиксировали на фото в урочище Сухар.

В связи с этим, туристов предупредили о серьезной опасности в горах.

«Сейчас в пределах парка сложились такие погодные условия, при которых подниматься в горы чрезвычайно опасно. Призываем туристов не рисковать, а любоваться красотой природы в безопасных местах».

Как мы уже рассказывали ранее, погода на выходных порадует украинцев теплом, но будет довольно ветрено.

Также синоптики прогнозируют, что весны в этом году практически не будет — холодные дни внезапно сменит лето. Синоптики поделились своими прогнозами погоды на ближайшие 90 дней.