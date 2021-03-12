Украинская киберполиция задержала двух кураторов «групп смерти» в социальных сетях, в обоих случаях ими оказались несовершеннолетние девочки. Их направили на принудительное лечение.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» сообщил главный инспектор Департамента киберполиции Национальной полиции Роман Сочка.

По его словам, одну девочку задержали в конце 2020 года в Киеве, другую — в 2021 году в Кривом Роге.

«Что касается кураторов, я хотел бы отметить, что Департамент киберполиции задержал двух таких кураторов — лиц, которые называли себя кураторами. Что самое страшное, ими оказались несовершеннолетние: дети 13-ти и 15-ти лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей», — сказал Сочка.

Правда, ни один из участников курируемых ими групп смерти, к счастью, не покончил с собой.

https://www.youtube.com/watch?v=kwt7qnHIgXM

Как сообщалось ранее, в Украине из-за участившихся самоубийств среди подростков полиция объявила войну «группам смерти». Отметим, причиной детских самоубийств зачастую становятся «группы смерти», коих в украинском сегменте интернета сейчас насчитывается не менее 17.

В Украине растет число детских суицидов — как определить, что ребенок думает о самоубийстве