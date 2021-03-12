В Украине зафиксировано 12 946 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), Киеве (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы — 3843 человека, выписаны из больниц — 3675 человек, умерли — 230.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1438468 человек;

выздоровели — 1214876 человек;

летальных случаев — 27 915;

проведено ПЦР-тестов — 7282107.

