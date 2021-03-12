В Украине резко подорожали сигареты, пачка из среднего ценового сегмента стоит на 10 гривен дороже. В то время, как табачные изделия премиум-класа выросли в цене на 11 гривен.

Об этом свидетельствуют официальные данные Государственной службы статистики. Отмечается, что подорожание табачных изделий напрямую связано с акцизом.

Так в отчете можно увидеть, как изменились цены на сигареты с января 2020 года по январь 2021 года.

Пачка сигарет с фильтром отечественного производителя выросла в цене с 36,38 до 44,40 грн;

Пачка сигарет с фильтром медиум-класса выросла в цене с 41,41 до 51,55 грн;

Пачка сигарет с фильтром премиум-класса выросла в цене с 48,41 до 59,19 грн;

Пачка сигарет без фильтра выросла в цене с 32,61 до 39,35 грн.

Напомним, с 1 января 2021 года подорожали сигареты из-за очередного увеличения ставки акцизного налога на табачные изделия. В среднем акциз вырастет на 20%.

Так, акциз на сигареты с фильтром и без фильтра увеличится с 907,2 до 1088,64 грн за тысячу штук, акциз на сигары — с 1139,76 до 1367,71 грн за 1 кг.

Таким образом пачка сигарет за 45 грн подскочит в цене до до 54 грн, а за 60 грн — до 72 грн.

Ставка акциза будет увеличиваться каждый год на 20% и к 2025 году акциз составит 3019,85 грн за 1000 штук.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине решили отсрочить повышение тарифа на электроэнергию с 1 апреля. Цены пересмотрят только через несколько месяцев, но не для всех.

Также напоминаем, все продукты питания подорожают в 2021 году на уровень инфляции. При этом сильнее подорожают подсолнечное масло, хлебобулочные изделия и сахар.