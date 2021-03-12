В Украине радикально ужесточили штрафы для водителей за пьяное вождение.

Как информирует пресс-служба Офиса президента, Владимир Зеленский подписал соответсвующий законопроект №2695.

Штрафы за пьяное вождение

Теперь, водителю, который находился в состоянии алкогольного опьянения, будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (до этого штраф составлял 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год.

За повторное нарушение в течение года уже грозит штраф в размере 34 тысячи гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок три года с платным изъятием авто или без такового.

Или же это будут наказывать административным арестом на срок десять суток с лишением права управления транспортными средствами на три года с платным изъятием авто или без такового.

А если водитель нарушит третий раз — штраф 51 тысяча гривен, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства. Или же будет угрожать админарест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет, с конфискацией авто, находящийся в частной собственности нарушителя.

Тюрьма за ДТП с жертвами

За ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести, будут лишать свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Такие же действия будут наказывать лишением свободы на срок до 3 до 8 лет (лишение прав от 5 до 8 лет) в случае, если пострадавший получил тяжелые травмы.

Если потерпевший погиб, виновнику в состоянии опьянения грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением прав на срок от 5 до 10 лет. Если жертв несколько — это будут наказывать лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением прав на срок от 7 до 10 лет.

Минимальный штраф повысили до 510 гривен и он теперь предусмотрен за

непристегнутый ремень;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

Как мы уже рассказывали ранее, в Турции, в провинции Батман микроавтобус со школьниками и работниками текстильного предприятия, сорвался со скалы.

А автомобиль с европейскими номерами протаранил военный самолет в городе Васильков Киевской области. Водитель авто попал в больницу.