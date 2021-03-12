В Украине за сутки прививку от коронавируса сделали 8 859 человек. Всего с начала вакцинации привили 38 237 человек — все они получили только первую дозу препарата.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Киевской области (950 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4114 прививок), наименьшее — в Черниговской области (626 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 370 прививок;

Волынская область — 160 прививок;

Днепропетровская область — 800 прививок;

Донецкая область — 610 прививок;

Житомирская область — 128 прививок;

Закарпатская область — 280 прививок;

Запорожская область — 320 прививок;

Ивано-Франковская область — 262 прививки;

Киевская область — 950 прививок;

Кировоградская область — 320 прививок;

Луганская область — 180 прививок;

Львовская область — 320 прививок;

Киев — 230 прививок;

Николаевская область — 250 прививок;

Одесская область — 230 прививок;

Полтавская область — 510 прививок;

Ровенская область — 320 прививок;

Сумская область — 389 прививок;

Тернопольская область — 560 прививок;

Харьковская область — 320 прививок;

Херсонская область — 400 прививок;

Хмельницкая область — 280 прививок;

Черновицкая область -260 прививок;

Черниговская область — 80 прививок.

Черкасская область — 330 прививок.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) порекомендовало к применению однодозовую вакцину против COVID-19 под названием Janssen от компании Johnson & Johnson.

Дания и Норвегия приостановили вакцинацию населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Дания приняла такое решение после сообщения о возможном побочном эффекте в виде образование тромбов.