В Украине за сутки прививку от коронавируса сделали 8 859 человек. Всего с начала вакцинации привили 38 237 человек — все они получили только первую дозу препарата.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Киевской области (950 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4114 прививок), наименьшее — в Черниговской области (626 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область — 370 прививок;
Волынская область — 160 прививок;
Днепропетровская область — 800 прививок;
Донецкая область — 610 прививок;
Житомирская область — 128 прививок;
Закарпатская область — 280 прививок;
Запорожская область — 320 прививок;
Ивано-Франковская область — 262 прививки;
Киевская область — 950 прививок;
Кировоградская область — 320 прививок;
Луганская область — 180 прививок;
Львовская область — 320 прививок;
Киев — 230 прививок;
Николаевская область — 250 прививок;
Одесская область — 230 прививок;
Полтавская область — 510 прививок;
Ровенская область — 320 прививок;
Сумская область — 389 прививок;
Тернопольская область — 560 прививок;
Харьковская область — 320 прививок;
Херсонская область — 400 прививок;
Хмельницкая область — 280 прививок;
Черновицкая область -260 прививок;
Черниговская область — 80 прививок.
Черкасская область — 330 прививок.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) порекомендовало к применению однодозовую вакцину против COVID-19 под названием Janssen от компании Johnson & Johnson.
Дания и Норвегия приостановили вакцинацию населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Дания приняла такое решение после сообщения о возможном побочном эффекте в виде образование тромбов.