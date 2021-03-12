Вакцина от коронавируса американской компании Novavax показала эффективность 96,4%. На 86,3% она эффективна против британского штамма.

Об этом сообщает Reuters.

Третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. Исследование охватывало более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.

Компания также заявила, что если речь идет о тяжелом течении болезни, препарат продемонстрировал 100% эффективности.

Отметим, в феврале министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал поставки вакцины компания Novavax Украину. Речь шла о 10 млн вакцин. Он также добавлял, что производить вакцину будет Serum Institute of India (крупнейший производитель вакцин в мире, он производит 25 видов вакцин, одобренных ВОЗ и поставляет их в 170 стран мира).

Как сообщалось ранее, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) порекомендовало к применению однодозовую вакцину против COVID-19 под названием Janssen от компании Johnson & Johnson.

Дания и Норвегия приостановили вакцинацию населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Дания приняла такое решение после сообщения о возможном побочном эффекте в виде образование тромбов.