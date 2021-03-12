15 марта, начинается Великий пост, который продлится до Пасхи – 02 мая. Помощник митрополита Православной церкви Украины Епифания, священник храма Теплой Софии Иван Сидор, который еще известен украинцам как звонарь Майдана рассказал, что главное для верующего человека во время поста и от чего стоит отказаться.Об этом он рассказал в интервью НАРОДНОЙ ПРАВДЕ.

Для чего вообще нужен пост

Священник утверждает, что верующие постятся перед какими-то важными праздниками, которые сыграли важную роль в спасении человечества.

«Воскресение Христово — это праздник над праздниками, Господь смертью победил смерть и воскрес. Соответственно, перед этим праздником устанавливается самый строгий пост, поэтому он и называется Великим. Петровка (пост, который начинается через неделю после праздника Троицы и продолжается до Дня Петра и Павла, 12 июля, — НП) предшествует Дню памяти святых апостолов Петра и Павла, Успенский пост (в августе, — НП) — Успению Божией Матери, Филипповка, или Рождественский (с конца ноября до 6 января, — НП) — Рождеству», — рассказал Иван Сидор.

Он отметил, что о посте упоминает еще Ветхий завет, а в Новом завете первым посником был Иоанн Креститель.

«Он постился, потому что телесно и духовно готовил себя к важному событию — встрече с Иисусом Христом. А Спаситель постился 40 дней в пустыне, и мы можем вспомнить, что там его искушал дьявол. То есть пост устанавливается перед каким-то важным событием — встречей с Богом», — отметил священник.

Что нельзя есть во время поста

Иван Сидор заявил, что в православной церкви существуют четкие правила относительно Великого поста.

«На прошлой неделе мы еще ели сыр, но уже не ели мясо. Почему так? Потому что предыдущее воскресенье было Мясопустным. Церковь постановляет: тот, у кого есть здоровье, желание, воля и силы, должен воздержаться от употребления мяса. На этой неделе мы еще ели творог, а уже с воскресенья будут запрещены также и молочные продукты», — рассказывает священник.

Помощник Епифания утверждает, что церковь устраивает так, чтобы человек не должен был отказываться от мяса и молочных продуктов в один день, потому что это определенный стресс для организма, который даже может нанести вред.

«Потому церковь готовит нас постепенно: в первую неделю отказываемся от мяса, а на следующей — от молочного. В целом мы не употребляем этих продуктов 47 дней», — добавил Иван Сидор.

Какие еще есть запреты, кроме пищевых

В ПЦУ рассказывают, что верующие должны научиться владеть собой и своими желаниями, то есть иметь волю.

«И этому не научишься, пока не начнешь себя в чем-то ограничивать. Для многих людей не есть мяса — вообще не проблема. Да и что это за пост для человека, когда он и так его не ест? Они не чувствуют никаких ограничений. Поэтому многие люди делают для себя пост в определенных вещах. Простейшие примеры: не смотреть телевизор, проводить в интернете не более часа в день и так далее. Одна женщина рассказывала мне, что как-то целый пост не красила себе ногти. Казалось бы, мелочь, но на самом деле есть люди, которые не могут без этого жить.

Самое трудное — отказаться от того, к чему ты привык. Идеально, если человек бросит курить на время поста. Как раз тут есть вопрос: сможет ли он себя ограничить? Или ты управляешь собой, или, наоборот — тобой что-то управляет, как никотин?», — рассказал священник храма Теплой Софии.

Существуют ли какие-то исключения относительно запрета на употребления мяса

По словам Ивана Сидора, во всем должен быть разумный предел.

«Бывает, что человек не употребляет молока и мяса, но становится раздражительным, осуждает людей, нервничает и ругается. Есть такое выражение: “Не ешь ближнего своего”. Бывает, что человек не ест запрещенных продуктов, но «ест» близких. В таком случае лучше есть мясо, а не тех, кто рядом. Во всем должен быть разумный предел, а телесный пост должен обязательно сочетаться с духовным. А что такое духовный пост? Больше молитвы, исповедь, причастие, а также наш стиль жизни, когда мы меньше осуждаем, завидуем, обманываем и поддаемся плохим привычкам, будь то алкоголь, сигареты или просмотр сериалов», — объясняет священник.

Здоровье и похудения во время поста

Иван Сидор утверждает, что во время поста лучше есть мясо, если человек становится сильно раздражительным, ведь цель поста – не навредить, а, наоборот, помочь.

«Другой вопрос — это больные люди, которым нужно есть молочные продукты и мясо, чтобы укреплять организм. Церковь благословляет их и разрешает не поститься, чтобы не навредить организму, потому что пост должен быть только на пользу.

Есть еще одна категория людей, которые используют пост исключительно для таких мелочных моментов, как похудение. Но это неправильный подход», — добавил помощник Епифания.Полный текст интервью помощника митрополита Православной церкви Епифания, священника храма Теплой Софии Ивана Сидора НАРОДНОЙ ПРАВДЕ читайте здесь: Главное – не еда: священник о том, что нельзя делать в Великий пост и что надо знать.