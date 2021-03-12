В Виннице частичные ограничения «красной» зоны карантина в связи с резким ростом количества больных COVID-19.

Подробности обнародовала пресс-служба Винницкого городского совета.

«Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19… в Виннице вводятся карантинные ограничения «красного» уровня о запрете проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры», — указано в сообщении.

В Виннице запретили проводить массовые культурные и развлекательные мероприятия, а также не разрешена работа спортивных заведений.

Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с субботы, 13 марта.

Напоминаем, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. В «красной» зоне действуют самые жесткие ограничения, «оранжевая» — зона риска, «желтая» — общие ограничения, а «зеленая» позволяет смягчить карантин.

Как мы уже рассказывали ранее, Минздрав список карантинных зон по стране. В Киеве и еще 7 областях превышен уровень госпитализаций.

В то же время, «Укрзализниця» продлила до 19 марта ограничения на продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, которые находятся в «красной» зоне карантина.