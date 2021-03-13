Больницы первичного звена помощи часто назначают больным коронавирус антибиотики без должных на то показаний, а это только усугубляет течение болезни и затрудняет процесс выздоровления. Об этом в интервью «Главкому» заявил Юрий Яцына, главный врач Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака (Ужгород). «Когда только началась пандемия коронавируса, стали проявлять двусторонние пневмонии, были в протоколах лечения препараты антибактериального действия … Но сейчас мы четко знаем, что если есть двусторонняя вирусная пневмония, нет лабораторных признаков для антибактериальной вмешательства, то антибиотики давать ни в коем случае нельзя. Вирус антибиотик не убивает. В этом вопросе (назначают при вирусных пневмониях антибиотики) грешит первичное звено медицинской помощи к нам поступают пациенты и после обслуживания в частных клиниках. Если честно, большой процент (врачи первичного звена) сразу назначают больному антибиотики. А они пагубно сказываются на живой микрофлоре в организме, которая также участвует в иммунном ответе на вирус. Может быть неправильное самолечение, когда пациент принимает все подряд. Все это приводит, к сожалению, к увеличению лечения », — отметил врач.

Напомним, Закарпатье находится в красной карантинной зоне. К области ограничен въезд и выезд пассажирского транспорта, запрещены массовые, а также спортивные мероприятия с участием зрителей. В отличие от соседних Ивано-Франковской и Черновицкой областей прошлого года Закарпатье удавалось дольше сохранять эпидемиологическую стабильность. Сегодня с около 2500 коек, развернутых в 17 «ковидних» больницах, заполненные более 80%. Почти все госпитализированы нуждаются кислородной поддержки. Наиболее остро ощущают нехватку медиков, кислорода, кроватей заведения, расположенные в областном центре.