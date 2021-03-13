Популярный певец Олег Винник сделал откровение, появившись в компании юной брюнетки. 47-летний артист Опубликовал серию свежих снимков в своем микроблоге в Инстаграм, сделанных во время его недавнего концерта в Броварах. Винник выступила на одной сцене вместе с начинающей певицей Элиной Иващенко. На кадрах, Которым поделился Олег, он держал юную протеже за руку, они оба счастливо улыбались. «Друзья, одна из интриг раскрыта! Чуть больше года назад я познакомился с очаровательной девочкой, талантливой вокалисткой — Элиной Иващенко, которая Впоследствии стала победителем «Х-фактора» и «Славянского базара». И сегодня я хочу поддержать ее на музыкальном пути. На моем концерте в Броварах состоялась live-премьера нашего с Еленой дуэта. Ждите студийную версию композиции «Бриллианты». Скоро », — сообщил Винник. Пользователи с энтузиазмом бросились комментировать увиденное: «Мы уже ждать просто не можем! Очень заинтригованы, и лично я, каждый час обновляю Вашу с Еленой страницы! После бесконечно жду! »,« Очень понравилась песня »,« Это было шикарно !! И Элина классная! »,« Олег, я очень рада, что для выполнения такой прекрасной композиции «Бриллианты» вы выбрали дуэт именно с Еленой Иващенко! Очень достойный дуэт, два бриллиантовых голоса в одной песне! Браво! », — комментируют фото пользователи сети.

Опубликовано Олегом Винником пятница, 12 Март 2021

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, Которые оживают при движении (фото) Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгиб руки или ноги. И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, Которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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