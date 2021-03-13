Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в январе 2021 составили 30800000000 грн. Это на 10% больше, чем в декабре прошлого года (28,0 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. По данным статистического ведомства, в январе 2021 населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 23900000000 грн (77,7% начисленных за этот период сумм). Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2020 составила 81 млрд грн, что на 7,4 млрд грн больше, чем месяцем ранее (73600000000 грн). По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 января задолженность населения за поставку и распределение природного газа составил 34400000000 грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды — 26600000000 грн, за поставку и распределение электрической энергии — 7700000000 грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод — 5900000000 грн, за управление многоквартирным домом — 5300000000 грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1100000000 грн Напомним, по данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за январь 2021 выросли на 6,0%. За последний год тарифы поднялись на 18,4%. По данным опроса КМИС, две трети (64,7%) украинский заявили, что стоимость коммунальных услуг за январь 2021 по сравнению с декабря 2020 года выросла. Говорят, что почти не изменилась, 19,6% респондентов.

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