Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике после скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает Sky. Она присоединилась к экспертам и школьников на виртуальном мероприятии, посвященном Британском неделе науки. Среди прочего, она подумала о миссии марсохода Perseverance и вспомнила свое знакомство с первым человеком в космосе. Так, отвечая на вопрос, каким был Юрий Гагарин, она с улыбкой ответила: «Русским». Телеканал отмечает, что Елизавета не показывала ни малейшего тревожности, несмотря на скандал, разразившийся после ряда высказываний Маркл.

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи выражали беспокойство по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что думала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.

Напомним, отношения британцев к герцогов Сассекском принца Гарри и Меган Маркл после выхода в эфир их скандального интервью ухудшилось. Королеву Елизавету II поддерживают 80% опрошенных британцев. К слову, Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Меган Маркл и Елизавету II. Как сообщалось, Елизавета II отреагировала на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл.