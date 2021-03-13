на языке оригинала Директор Укрпочты Игорь Смелянский выступила с инициативой продать офис Укрпочты на Майдане. Хорошая инициатива. Поддерживаю. Надо выселить с Крещатика государственные министерства и ведомства. Пройдемся по Крещатику от почтамт на Майдане в сторону Бессарабки.
- Дом 22. Сам Почтамт Занимает просторные залы на первом этаже. Это услуги для людей. А огромное здание — это гос. ведомства. Укрпочта (управленческие офисы), органы по регулированию связи.
- Дом 24 Министерство аграрной политики и связанные с ним ведомства.
- Дом 28 Госкомитет по телевидению и радиовещанию.
- Дом 30 Министерство энергетики и угольной промышленности.
- Дом 32. Государственные и коммунальные органы по архитектуре и строительству.
- Дом 34. Ряд госструктур и госкомпаний.
Это — сердце Киева, самый-самый центр. И в этом центре стоят гигантские дома-привидения, такие себя безжизненные летучие голландцы. В эти дома никто не заходит, и из них никто не выходит. Вы можете днем полчаса простоят около любого х них, и их гигантские двери ни разу не откроются. В эти здания не ходят обычные посетители. Туда вообще редко кто ходит. Туда незачем ходить. Там пропускной режим. Там только для работающих чиновников, Которые с 9 до 18, а в пятницу до 16-45. Зачем эти ведомства в ЭТИХ зданиях горожанам и туристам? Людям в центре города нужны магазины, рестораны, музеи, театры, — места, где они могут провести время с пользой и интересом для себя. Если речь идет о офисах, то в центре уместны офисы фирм и специалистов, оказывающих услуги гражданам: юристы, массажисты, стоматологи, портные, консультанты, турагентства, салоны красоты … В этом же списке могут быть редакции и всякая креативная публика, модные нынче Коворкинг. В общем, нужно все то, чем гражданин на Крещатике может при желании воспользоваться. А как гражданину на Крещатике воспользоваться услугами Минагрополитики или Минэнергетикы? Из официальных структур в центре города нужна только мэрия и ее подразделения. И, действительно — в здание КГГА постоянно кто-то ходит, там серьезное движение, какие-то мероприятия, встречи постоянно. Столовая, опять-таки. А посмотрим чуть шире, но тоже в центре города. Зачем Госслужба по чрезвычайным ситуациям (пожарные и спасатели) Занимает такое прекрасное здание на Гончара, 55 — тихой улице центра? Там место для музея! Зачем на Сагайдачного, которая скоро станет пешеходной и где Должны быть гостиницы, кафе и рестораны, Госфининспекция? Что делает Министерство юстиции в старинном доме на Городецкого, 13? Министерство культуры на Франко? А Министерство охраны здоровья в Мариинском парке на Грушевского? Это вообще абсурд — держать государственное ведомство в особняке в главном прогулочном парке страны. Ну и вопрос на засыпку: зачем СБУ на Владимирской Занимает такую огромную территорию? Как показала практика, это бессмысленное ведомство, которое прощелкала войну, агрессию, террористов и все, что только можно прощелкать? И пограничная служба на Владимирской Не нужно. Она даже вход с Владимирской перекрыли, заходят туда с тыльной стороны. Как и в СБУ. Кто из киевлян когда-то видел, чтоб кто-то заходил в центральные двери СБУ на Владимирской? И в здание Академии наук на углу Владимирской и бульвара Шевченко я не видел, чтоб кто-то когда-то входили-выходил. Эти все организации: министерства и ведомства, — необходимо переселят в новые современные офисы где-нибудь на окраине Киева. (Если они вообще нужны стране.) Этапы реализации проекта таковы.
- Приватизация зданий, продажа их на аукционе.
- На вырученные деньги строится новый офисный комплекс для гос. учреждений.
- Пока идет стройка, министерства пару лет платят аренду.
- Можно взять недорогой кредит под залог зданий в центре.
- Переезд.
- Новые собственники перестраивают здания под актуальные нужды (с сохранением архитектурного ансамбля).
И тогда мы увидим живой, Приветливый Крещатик, удобный и нужный горожанам, привлекающих толпы туристов. А не транзитную автомагистраль, где по широким тротуарам ходят только чиновники на работу и с работы.