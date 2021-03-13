на языке оригинала Директор Укрпочты Игорь Смелянский выступила с инициативой продать офис Укрпочты на Майдане. Хорошая инициатива. Поддерживаю. Надо выселить с Крещатика государственные министерства и ведомства. Пройдемся по Крещатику от почтамт на Майдане в сторону Бессарабки.

Дом 22. Сам Почтамт Занимает просторные залы на первом этаже. Это услуги для людей. А огромное здание — это гос. ведомства. Укрпочта (управленческие офисы), органы по регулированию связи. Дом 24 Министерство аграрной политики и связанные с ним ведомства. Дом 28 Госкомитет по телевидению и радиовещанию. Дом 30 Министерство энергетики и угольной промышленности. Дом 32. Государственные и коммунальные органы по архитектуре и строительству. Дом 34. Ряд госструктур и госкомпаний.

Это — сердце Киева, самый-самый центр. И в этом центре стоят гигантские дома-привидения, такие себя безжизненные летучие голландцы. В эти дома никто не заходит, и из них никто не выходит. Вы можете днем полчаса простоят около любого х них, и их гигантские двери ни разу не откроются. В эти здания не ходят обычные посетители. Туда вообще редко кто ходит. Туда незачем ходить. Там пропускной режим. Там только для работающих чиновников, Которые с 9 до 18, а в пятницу до 16-45. Зачем эти ведомства в ЭТИХ зданиях горожанам и туристам? Людям в центре города нужны магазины, рестораны, музеи, театры, — места, где они могут провести время с пользой и интересом для себя. Если речь идет о офисах, то в центре уместны офисы фирм и специалистов, оказывающих услуги гражданам: юристы, массажисты, стоматологи, портные, консультанты, турагентства, салоны красоты … В этом же списке могут быть редакции и всякая креативная публика, модные нынче Коворкинг. В общем, нужно все то, чем гражданин на Крещатике может при желании воспользоваться. А как гражданину на Крещатике воспользоваться услугами Минагрополитики или Минэнергетикы? Из официальных структур в центре города нужна только мэрия и ее подразделения. И, действительно — в здание КГГА постоянно кто-то ходит, там серьезное движение, какие-то мероприятия, встречи постоянно. Столовая, опять-таки. А посмотрим чуть шире, но тоже в центре города. Зачем Госслужба по чрезвычайным ситуациям (пожарные и спасатели) Занимает такое прекрасное здание на Гончара, 55 — тихой улице центра? Там место для музея! Зачем на Сагайдачного, которая скоро станет пешеходной и где Должны быть гостиницы, кафе и рестораны, Госфининспекция? Что делает Министерство юстиции в старинном доме на Городецкого, 13? Министерство культуры на Франко? А Министерство охраны здоровья в Мариинском парке на Грушевского? Это вообще абсурд — держать государственное ведомство в особняке в главном прогулочном парке страны. Ну и вопрос на засыпку: зачем СБУ на Владимирской Занимает такую огромную территорию? Как показала практика, это бессмысленное ведомство, которое прощелкала войну, агрессию, террористов и все, что только можно прощелкать? И пограничная служба на Владимирской Не нужно. Она даже вход с Владимирской перекрыли, заходят туда с тыльной стороны. Как и в СБУ. Кто из киевлян когда-то видел, чтоб кто-то заходил в центральные двери СБУ на Владимирской? И в здание Академии наук на углу Владимирской и бульвара Шевченко я не видел, чтоб кто-то когда-то входили-выходил. Эти все организации: министерства и ведомства, — необходимо переселят в новые современные офисы где-нибудь на окраине Киева. (Если они вообще нужны стране.) Этапы реализации проекта таковы.

Приватизация зданий, продажа их на аукционе. На вырученные деньги строится новый офисный комплекс для гос. учреждений. Пока идет стройка, министерства пару лет платят аренду. Можно взять недорогой кредит под залог зданий в центре. Переезд. Новые собственники перестраивают здания под актуальные нужды (с сохранением архитектурного ансамбля).

И тогда мы увидим живой, Приветливый Крещатик, удобный и нужный горожанам, привлекающих толпы туристов. А не транзитную автомагистраль, где по широким тротуарам ходят только чиновники на работу и с работы.