В субботу, 13 марта, в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает пресс служба Украинского гидрометцентра. Температура воздуха днем в некоторых областях поднимется до +12 тепла, однако ночью на севере столбики термометров могут опуститься до -10 градусов. Таким образом, ночью в Украине, кроме западных и большинства восточных регионов, будет идти мокрый снег. Днем без существенных осадков, только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях будет идти дождь. Ночью и утром на дорогах, кроме юга, местами будет гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м / с.

Температура воздуха в Прикарпатье и Закарпатье днем будет составлять от +4 до +9, а ночью она ожидается от -3 до +2 тепла. В восточных регионах и в Сумской области днем будет от -1 до +4, а ночью 5-10 градусов мороза.