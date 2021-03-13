Очередная волна пандемии коронавируса в Украине набирает обороты. Власть ее вслед за всем миром называет третьим, но если взглянуть на графики заболеваемости в нашей стране, то, скорее всего, речь идет о втором всплеск.

Количество новых случаев болезни в Украине в сутки. инфографика Google

Количество смертей от коронавируса в Украине ежесуточно. инфографика Google

Рекордное количество госпитализаций

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время количество госпитализированных больных снова стремительно растет. Ученые же пугают прогнозами: по данным старшего научного сотрудника Института биохимии им. А. В. Палладина Владимира Галицкого, новая волна Covid-19 в Украине будет продолжаться до середины мая. «Ежедневное количество новых случаев на пике — 40000. Ежедневное количество смертей на пике — 1000 и выше », — дал неутешительный прогноз ученый.Несмотря на успокаивающие заявления чиновников о том, что Украина «готова к третьей волне коронавирусной инфекции», у наших граждан есть много поводов для волнения …

По состоянию на 10 марта в больницах находились с подтвержденным диагнозом Covid-19 24279 пациентов. Пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом Covid-19 — 31253. Уровень госпитализаций на 1 млн населения составляет 584 (с подтвержденным коронавируса) и 751 (с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавиус) пациентов. По этим показателям наше государство занимает соответственно пятое и седьмое место в Европе.

Украина уверенно движется к первым строк по количеству госпитализаций с коронавируса в Европе. Инфографика Евгения Истребина

Сплошная красная линия — динамика изменения количества госпитализированных с подтвержденным коронавируса в Украине за последние пять месяцев, пунктирная красная — динамика изменения количества госпитализированных с подтвержденным коронавируса и подозрением на него. Инфографика Евгения Истребина

Свободных мест нет

Количество случаев госпитализаций в сутки составляет 600-650. Критическая ситуация — в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.«В первую волну показатели госпитализации доходили до 525 в день. У нас показатели госпитализации увеличиваются с каждым днем, и динамика быстрее той, что была во время прошлого волны », — добавил Истребин.

По данным Минздрава, всего в распоряжении медицинской системы является 63,1 тыс. Инфекционных коек. За последние сутки госпитализированы 3843 человека. К примеру, в Ивано-Франковской области, где сейчас в «ковидних» больницах находятся 2522 человека, всего инфекционных коек 3677. В Черновицкой, где сейчас занято 1605 мест, всего 2081 инфекционное кровать.

В Ивано-Франковской области пока госпитализированы 2522 человека. Инфографика Евгения Истребина

Динамика госпитализации больных Covid-19 в регионах Украины. Инфографика Евгения Истребина

О карантине все забыли

Отметим, что Минздрав Украины с 3 марта перестал предоставлять ежесуточную исчерпывающую информацию о заполняемости коек.

Сейчас в Украине карантинные мероприятия очень и очень слабы. Особенно, если сравнивать их с теми, что были введены ровно год назад, когда в Украине появились первые больные коронавирус. 17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 и установил его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения Covid-19. По состоянию на 12 марта в «красной» зоне, где действуют строгие ограничения, всего четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая. Карантин «красной зоны» предусматривают полный локдаун: должна быть запрещена работа общепита, развлекательных заведений, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, спортзалов, рынков. Однако после того, как полсотни предпринимателей вышли на пикет под городской советы Черновцов с требованием ослабить ограничения, 9 марта мэрия города открыла крупнейший рынок «Калиновский». Правда, через несколько дней, 13 марта, Черновицкая облгосадминистрация все-таки закрыла рынок. Там разрешили работать только продуктовом сектора. Между тем, по состоянию на 11 марта в одной из четырех больниц города, где принимают больных коронавирус, с 75 были заполнены 71 койко-место.

Калиновский рынок в Черновцах работал бы и дальше в «красной зоне», но ОГА опомнилась и не закрыла его

Германия активно вакцинируется, но не расслабляется: все ходят на улице только в масках. фото DW

срыв вакцинации

Заметим, что очередная волна Covid-19 накрывает не только Украины — это общеевропейская проблема. В то же время европейские страны, в отличие от Украины, уже несколько месяцев проводят вакцинацию. При этом они не отказываются от жестких карантинных мероприятий: отправляют школьников на домашнее обучение, а взрослым позволяют сходить только на шопинг в продуктовый магазин. Так, в Эстонии с 11 марта в стране закрывали все непродовольственные магазины, торговые центры, салоны красоты, тренажерные залы и рестораны, а школьников отправили на дистанционное обучение. Людей призывали по возможности работать из дома. В строгом Германии с 8 марта продлили действие карантина: там только позволили встречи до пяти человек из двух домохозяйств, открыли книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища. Однако гостиницы, рестораны и другие заведения остаются закрытыми. В Финляндии действует режим чрезвычайного положения, там даже перенесли на июнь муниципальные выборы, которые должны состояться в апреле. Сейчас там закрыты все развлекательные заведения, а старшеклассников, учащихся гимназий и профучилищ отправили на дистанционное обучение.Будет ли в Украине введен тотальный локдаун на всей территории? Пока неизвестно. Критерии его введения остаются непонятными. «Если будет угроза коллапса системы здравоохранения, как главный государственный санитарный врач я буду обращаться к правительству для введения жесткого карантина на территории всей страны», — сказал главный санврач Виктор Ляшко. Заметим, что правительство не в восторге от идеи внедрения жестких ограничений. «Мне бы очень этого не хотелось», — трижды повторил премьер-министр Денис Шмыгаль во время недавней пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Не секрет, что Украина значительно отстает от всего мира как и с началом кампании по вакцинации, так и за ее масштабами. Если страны Европы начали прививать своих граждан в двадцатых числах декабря в 2020, то Украина получила первую партию вакцины 24 февраля текущего года. К слову, это на неделю позже, чем, например, африканское государство Зимбабве. Темпы прививок тоже не радуют. По состоянию на 12 марта прививки от Covid-19 получили около 38 тыс. Человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — на Черниговщине. По данным трекера Bloomberg, сейчас в Германии прививки одной дозу получили 6,9% населения, а двумя — 3,2%; во Франции соответственно 6,7% и 3,2%; страна-рекордсмен Израиль прививала одной дозой 56,1% населения, двумя — 44,2%; Украина вакцинировали первой дозой 0,07% населения, второй — 0,01%.

Проблемная вакцина?

Сейчас в Украине используется только одна вакцина: Covishield, производимой Институт сыворотки крови Индии. Эта вакцина — дженерик оригинального препарата, разработанного британцами из компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Подробно о препарате можно прочитать здесь. Факт происхождения вакцины очень беспокоит граждан, которые убеждены, что по рассказам об идентичности Covishield и AstraZeneca кроется попытка власти уколоть гражданам «дешевый индийский аналог». С заявлениями о том, что вакцины Covishield и Oxford / AstraZeneca идентичны выступали посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс и шоумен от медицины врач Евгений Комаровский, а также министр здравоохранения Максим Степанов. Вместе с тем, как писал «Главком», западные страны не очень одобрительно относятся к этому препарату. Так, Евросоюз позволяет свободно пересекать свою границу без результатов тестов и обязательного карантина, если в прибывающего ас есть две прививки от Pfizer, Moderna или оригинальной AstraZeneca — зарегистрированной в ЕС как Covid-19 Vaccine AstraZeneca от AstraZeneca AB с 29 января 2021 года. То есть речь о Covishield не идет. Но есть еще один тревожный момент. Правительства уже 11 стран Европы временно остановить прививки своих граждан даже вакциной от AstraZeneca. К этому побуждали случаи образования тромбов у вакцинированных. В частности, ограничить прививки вакциной AstraZeneca решили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Болгария и Люксембург. В свою очередь Всемирная организация здравоохранения отвергает сомнения в препарате AstraZeneca. Организация утверждает, что на сегодня ни в коем случае не доказан причинно-следственная связь между смертями вакцинированных и вакциной.

Вакцины получают случайные люди?

В Украине традиционно достаточно высокий процент людей, которые сомневаются в целесообразности прививки. О доверии к новой вакцины и говорить не стоит. Для того, чтобы как-то повысить популярность вакцинации против коронавируса, к кампании прививки власть привлекает политиков и так называемых лидеров мнений. Часто вакцинацию лиц, которые не входят в первоочередные категории для прививки, объясняется и тем, что препарат фасованный во флаконы по 10 доз, при этом содержание открытого флакона надо использовать в течение суток. Таким образом, бригады, вакцинируют медиков или военных (а именно эти категории попадают в первой очереди на укол), прививают еще и тех, кто попадает «под руку». В первых рядах вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов. Вслед одним за другим в соцсетях начали появляться фото вакцинации нардепов, бывших нардепов и жен бывших нардепов, журналистов — причем это люди в возрасте до 45 лет, то есть те, кто не попадает в группы риска. Пользователи интернета на такие публикации отреагировали резко отрицательно. К примеру, в комментариях к сообщению «слуги народа» Роксоланы Пидласого об отсутствии побочных реакций на вакцину пользователи писали: «Это выглядит не просто несправедливо, а максимально совково. Это разделение людей даже не по средствам (я готова вакцинироваться платно, как и многие), а как разделение на людей приближенных к кормушке или нет ».

Малое количество вакцин

По данным трекера Bloomberg, сейчас в Украине есть 29 378 доз вакцины. Для сравнения: в Германии их 8500000 (разных, не только AstraZeneca), во Франции — 6400000. Известно, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин. Кроме того, в рамках механизма Covax в Украине поступит вакцина AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. В начале власть Украины сообщала о договоренности по поставкам вакцин от Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

Украина быстрее получит китайскую Sinovac, чем желанный Phizer? Фото из открытых источников

НЕ тестируем и не следим за контактными лицами

Прошел год — а Украина так и не смогла выйти на приемлемый уровень ПЦР-тестирование пациентов с подозрением на коронавирусной болезни. По крайней мере, до объемов тестирования, которые демонстрирует Европа, в нашей стране далеко. По данным ресурса worldometers.info, объемы тестирования в Украине составляют 166,1 тыс. На миллион населения. Для сравнения: в Германии эта цифра равна 552 тыс., Во Франции 858 тыс., В Эстонии 768 тыс., В Польше — 279 тыс. Кроме того, в Украине до сих пор не налажена система отслеживания контактных лиц. По состоянию на начало марта, по данным «Главкома», частные лаборатории не передают информацию о положительных результатах тестирования семейным врачам пациентов (хотя перед забором биоматериала требуют заполнить анкету с личными данными и контактами врача), а семейные врачи, которые узнают о результатах от государственных лабораторий, не проводят опрос ковид-положительных пациентов по их недавних передвижений и контактов.

Ухудшение течения болезни

Врач-инфекционист, внештатный специалист МОЗ Украины Ольга Голубовская сообщила, что клиническое течение Covid-19 в очередной раз претерпел существенные изменения. В частности:

доля молодых людей 30+ с тяжелым течением заболевания заметно возросла;

участились случаи обострения процесса в остром периоде всегда усложняет тяжесть течения и ухудшает прогноз;

информативность некоторых простых лабораторных показателей, например, СРБ (С-реактивный белок), снизилась, то есть имеет место отсутствие корреляции его низких значений с тяжестью течения болезни;

о традиционном наше ожидание улучшения состояния с 14-16 дня болезни можно забыть, примерно у трети госпитализированных больных именно с этого времени или чуть раньше наступает ухудшение, иногда очень серьезное;

резистентность к традиционным методам лечения (хуже поддаются лечению по схемам, указанным в протоколах МЗ — «Главком»).

Врач-инфекционист отметила: «Скорее мы имеем дело с новым штаммом возбудителя … К сожалению, следует ожидать увеличения летальности, в т.ч. у молодых людей ».. Об изменении течения болезни «Главкому» рассказывали также руководители нескольких «коронавирусных» больниц. 4 марта в Украине подтверждена циркуляция британского штамма коронавиусу, летальность у этого варианта коронавируса выше, чем в «классического». Как известно, в мире также широко распространенные южноафриканский и бразильский штаммы.

Пандемия Ольга Голубовская утверждает, что молодежь перестала быть в «зоне безопасности»

Постковидний синдром

Если в передовом Израиле основана едва не отдельная отрасль медицины, которая изучает ход и особенности лечения людей с постковидним синдромом, то в Украине о пациентах, которые после формального выздоровления продолжают страдать слабость, субфебрильную температуру, проблемы с концентрацией, депрессией, обострением хронических болезней, ставших следствием болезни, никто не заботится. Часто пациенты, переболевшие Covid-19, обращаются к врачам с соответствующими жалобами. Украинские врачи списывают это, как правило, на психосоматические проявления и пытаются помочь проблемам симптоматично. Комплексной же работы с такими пациентами не проводят. И кризисная ситуация в мире, и сама по себе болезнь спровоцировала рост депрессии и психических расстройств среди значительного количества людей. По данным немецких ученых, по крайней мере семь штаммов коронавируса способны проникать в мозг и вызывать неврологические осложнения. В частности, такая особенность SARS-CoV-2 объясняет, почему среди клинических проявлений Covid-19 является потеря обоняния и чувства вкуса, головокружение, бессонница, утомляемость, слабость и т.

Наталья Сокирчук, «Главком»

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