Чтобы сохранить партию, команда «Голоса» должен забыть обиды и противоречия и сплотиться вокруг общей цели, иначе все пойдет в «политическое небытие».

Об этом заявил в интервью «Главкому» Владимир Куренной, новый глава секретариата партии «Голос», политтехнолог, бывший нардеп.

«На сегодняшний день для того, чтобы все люди, которые так или иначе имеют отношение к этому политическому проекту, имели политическое будущее, нужно забыть о противоречиях и отложить на потом какие-то разногласия. То есть должен сработать инстинкт самосохранения. Иначе они уйдут в политическое небытие или вынуждены будут искать себя в других партиях », — заявил Куренной.

Ранее сообщалось, что команда партии «Голос» взяла ориентир на либерально настроенный электорат Украины. Политическая сила рассчитывает, что именно поэтому часть избирателей «Слуги народа» и «евросолидарности» со временем присоединится к «Голоса».

Напомним, партия «Голос» — украинская политическая партия либерального толка, созданная в 2019 году по инициативе фронтмена группы Океан Ельзи — Святослава Вакарчука. Приняла участие во внеочередных парламентских выборах 2019 и местных выборах 2020 года. В Верховной Раде 9-го созыва партия насчитывает 20 народных депутатов. Находится в оппозиции к действующей власти.