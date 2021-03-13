Чтобы сохранить партию, команда «Голоса» должен забыть обиды и противоречия и сплотиться вокруг общей цели, иначе все пойдет в «политическое небытие».
Об этом заявил в интервью «Главкому» Владимир Куренной, новый глава секретариата партии «Голос», политтехнолог, бывший нардеп.
«На сегодняшний день для того, чтобы все люди, которые так или иначе имеют отношение к этому политическому проекту, имели политическое будущее, нужно забыть о противоречиях и отложить на потом какие-то разногласия. То есть должен сработать инстинкт самосохранения. Иначе они уйдут в политическое небытие или вынуждены будут искать себя в других партиях », — заявил Куренной.
Ранее сообщалось, что команда партии «Голос» взяла ориентир на либерально настроенный электорат Украины. Политическая сила рассчитывает, что именно поэтому часть избирателей «Слуги народа» и «евросолидарности» со временем присоединится к «Голоса».
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