За прошедшие сутки 12 марта в Украине выявлено 13276 новых больных Covid-19. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Также министр отметил, что вчера был госпитализирован с диагнозом ковид 3967 человек. За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 243 пациента. По данным Минздрава вчера выписаны 4897 человек. Осуществлен тестирований за сутки — 99 270 (в том числе методом ПЦР — 46361, методом ИФА — 18658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 34251). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1451744 лица;

выздоровели — 1219773 лица;

летальных случаев — 28158;

проведения ПЦР-тестов — 7328468.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

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Напомним, в Украине за 11 марта первый из двух прививок против коронавируса сделали 8859 людям. Всего с начала кампании по вакцинации первую дозу получили 38237 человек.