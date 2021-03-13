14 марта — Прощеное воскресенье. Этот день очень важен для христиан.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала подборку поздравлений и открыток, которые вам понадобятся.Читайте также: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В Прощеное воскресенье

С Прощеным воскресеньем

Я поздравляю вас.

Прошу у вас прощения

Я в этот светлый час!

Прошу вас сегодня

Всего меня простить

И мне образы

Из сердца отпустить!

***

Я вовсе не стыжусь

Прощение попросить,

Ведь если нет обиды —

На свете легче жить.

Всех это воскресенье

Господь велел прощать,

Творить добро и светом

Жизнь нашу украшать.

И если вдруг обидел

Когда ненароком тебя,

Так искренне говорю сегодня:

«Прости, прости меня».

***

Незаметно день за днем

Тихонечко мы живем

И внимания не обращаем,

Как близких обижаем,

Дано в году нам день целый —

Тихий, светлый и воскресный,

Чтобы прощения попросить

И образы отпустить.

***

Казалось бы, простых два слова,

А как сказать трудно их.

Но сегодня, как никогда,

Говорю тебе: «Прошу, прости».

Пусть, как пламя, прощение,

Сожжет все зло и груз обид.

И пусть не составит труда в сердце,

И душа пусть не болит у нас.

Смотрите еще одну подборку поздравлений .