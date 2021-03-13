14 марта — Прощеное воскресенье. Этот день очень важен для христиан.
НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала подборку поздравлений и открыток, которые вам понадобятся.Читайте также: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В Прощеное воскресенье
С Прощеным воскресеньем
Я поздравляю вас.
Прошу у вас прощения
Я в этот светлый час!
Прошу вас сегодня
Всего меня простить
И мне образы
Из сердца отпустить!
***
Я вовсе не стыжусь
Прощение попросить,
Ведь если нет обиды —
На свете легче жить.
Всех это воскресенье
Господь велел прощать,
Творить добро и светом
Жизнь нашу украшать.
И если вдруг обидел
Когда ненароком тебя,
Так искренне говорю сегодня:
«Прости, прости меня».
***
Незаметно день за днем
Тихонечко мы живем
И внимания не обращаем,
Как близких обижаем,
Дано в году нам день целый —
Тихий, светлый и воскресный,
Чтобы прощения попросить
И образы отпустить.
***
Казалось бы, простых два слова,
А как сказать трудно их.
Но сегодня, как никогда,
Говорю тебе: «Прошу, прости».
Пусть, как пламя, прощение,
Сожжет все зло и груз обид.
И пусть не составит труда в сердце,
И душа пусть не болит у нас.
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