За прошедшие сутки, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», вблизи поселка Екатериновка оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов. В результате, один украинский воин получил боевое травмирования. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное. В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», вблизи Старогнатовка, российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов, а у поселков Тарамчук и Пески — еще и из стрелкового оружия и станковой противотанкового гранатомета. Недалеко от населенного пункта Гнутово, захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье — из ручных противотанковых гранатометов. В этом же направлении было замечено инженерные оборудования позиций войск противника. Вблизи населенного пункта Марьинка, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. На дерзкие действия противника наши воины открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать факты проведения вооруженными формированиями Российской Федерации инженерных работ по дооборудованию существующих и создание новых фортификационных сооружений, что является грубым нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. В частности, в районе населенных пунктов Железное, Набережное и Водяное захватчики проводили инженерные работы в направлении линии соприкосновения. По всем указанным фактам Украинской стороной СЦКК направлены соответствующие ноты на СММ ОБСЕ. Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств. По состоянию на 7:00 утра, 13 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Все они были осуществлены районе населенного пункта Пески. Противник открывал огонь в сторону наших позиций с подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских защитников нет.