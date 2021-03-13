Каждый из этих автомобилей является одним из лучших в мире в 2021 году. К такому выводу пришло жюри «Всемирный автомобиль года», в состав которого входит 90 журналистов из 29 стран. Эксперты определили 10 моделей, претендующих на победу в ежегодном конкурсе. Финальная битва состоится 20 апреля 2021 м. А пока «Главком» расскажет о главных претендентов на международный титул автомобиль года. Надо отметить, что в этом году в «десятку» не попал ни один французский автомобиль. Хотя, например, Peugeot в последнее время активно обновляет модельную линейку. Отсутствует в перечне и американских машин. В 2021-м топ-10 «оккупировали» немцы, японцы и корейцы. Что касается типа топлива, то за звание лучшего автомобиля в мире будут соревноваться три электромобиля. Но среди них нет Tesla. И вообще об этих электрокары у нас мало кто знает, ведь они не представлены на нашем рынке официально. Еще одна интересная деталь — ни один из автомобилей-претендентов на звание лучшего в мире не входит в топ-10 самых популярных моделей в Украине. Хотя некоторые модели украинцы все же хорошо знают и ценят.

Audi A3

Audi A3

Honda e

Honda e

Kia K 5 (Optima)

Kia K5

Mazda MX-30

Mazda MX-30

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4

BMW 2-Series Gran Coupe

BMW 2-Series Gran Coupe

камеры заднего вида;

светодиодную оптику;

спортивный руль;

передние кресла с электроприводом;

ассистент контроля слепых зон;

систему контроля полосы;

функцию предупреждения лобовых столкновений.

Новое поколение семьи Audi A3 дебютировало 2020 года. Первым был представлен хэтчбек — Sportback. С изменением поколения он стал больше, просторнее и экологичнее. В интерьере увеличился в размерах экран информационно-развлекательной системы, его диагональ теперь равна 10,25 дюйма. Сама мультимедиа, как уверяют в компании, стала в 10 раз мощнее. После хэтчбека также дебютировал седан. А позже компания представила газовую версию модели, и гибрид, который можно заряжать от розетки. Последний исключительно на электрической тяге может проезжать около 70 километров.Honda e — это первый массовый электромобиль японской компании. Правда, в Украине он еще не доехал. А вот в Европе его предлагают на выбор с электромотором мощностью 136 или 154 лошадиные силы. Батарея емкостью 35,5 киловатт-часа обеспечивает электрокара пробег без подзарядки около 220 километров. С помощью скоростных станций ее можно наполнить до 80% за 30 минут. Заявленное время разгона до «сотни» — восемь секунд ровно.В список претендентов попала Kia K5 — модель, которую в Украине лучше знают, как Optima. Новое поколение седана дебютировало в 2020 году. Над внешностью автомобиля работали сразу три центра стиля марки — в Европе, США и Кореи. Салон K5 украшает цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и центральный дисплей медиасистемы. В списке оснащения также аудиокомплекс с 12 динамиками и релаксационным режимом, обогрев руля и сидений.Первый электромобиль Mazda — кроссовер MX-30 — оснащается батареей емкостью 35.5 кВт * ч. Этого хватит лишь на 200 километров. Ориентировочная цена MX-30 — 34000 евро. Будут ли японцы официально продавать Mazda MX-30 в Украине? Очень сомневаемся. Скорее всего, в головном офисе придут к выводу, что Украинская подобный автомобиль за такие деньги будет неинтересен.Продажи электрического Volkswagen ID.4 стартовали в 2020 году. Первую партию новинки раскупили за сутки. Модель доступна в двух модификациях — с одним мотором и двухмоторной установкой, задним и полным приводом соответственно. Моноприводный ID.4 может комплектоваться электромоторами мощностью 148, 175 и 204 лошадиные силы на выбор. Базовые электрокары оснащены батареей емкостью 55 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода в 360 километров. Топовый 204-сильный электромотор питает батарея на 77 киловатт-часов.Премьера спортивного седана BMW 2-Series Gran Coupe состоялась еще в конце 2019 года. Уже в базовой комплектации автомобиль получил:

В перечне опций — интеллектуальный помощник BMW, воспринимает голосовые команды.

Toyota Yaris

Toyota Yaris

Mercedes GLA

Mercedes GLA

Kia Sorento

Kia Sorento

BMW 4-Series

BMW 4-Series

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Новое поколение Toyota Yaris дебютировало осенью 2019 года. Главным нововведением маленькой модели японской марки, которая официально представлена в Украине, стала гибридная силовая установка, в состав которой вошли бензиновый трехцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра и электромотор. В списке оснащения указаны проекционный дисплей, акустическая система JBL, беспроводная зарядка и мультимедийная система Toyota Touch с сенсорным дисплеем.Новое поколение самого маленького кроссовера Mercedes — GLA — дебютировало в конце 2019 года. GLA 2020 модельного года изменился в размерах и предложил больше пространства в салоне. Стандартным для новинки стал полный привод с муфтой подключения задней оси и офроуд-пакет. Визуально опознать новый GLA можно по измененному пропорциям кузова и дизайна в духе последних моделей немецкой марки. Для кроссовера доступны программы релаксации и сиденья с функцией, которая меняет наклон подушки и спинки для более удобной посадки.Мировой дебют Kia Sorento нового поколения состоялся в марте 2020 года. Кроссовер впервые предложили с гибридными силовыми установками и специальным ездовым режимом для бездорожья. Sorento четвертого поколения построен на новой платформе, которая предусматривает установку широкой гаммы двигателей, в том числе, гибридных силовых установок с зарядкой от сети. Салон нового Sorento описывают как «сочетание премиальных отделочных материалов и прогрессивных технологий». На передней панели расположены объединены в единый элемент виртуальная панель приборов и экран мультимедийной системы. На центральной консоли — блок климат-контроля, шайбы трансмиссии и селектора режимов движения. Управление основными функциями медиакомплекса вынесен на два поворотных переключателя.Новое поколение BMW 4-Series показали летом 2020 года. Новинка отличилась огромной решеткой радиатора с вытянутыми «ноздрями». В гамму двигателей вошли бензиновые и дизельные моторы с «мягкой» гибридной системой и стартер-генератором. В салоне — специальные кресла, фоновая подсветка на основе волоконной оптики, панорамная крыша со сдвижной секциями. За доплату можно установить виртуальную «приборку» с дисплеем диагональю 12,3 дюйма и 10-дюймовый экран медиасистемы.