60 лет назад — 13 марта 1961-го — в Киеве произошла техногенная катастрофа. Мощный селевой поток из Бабьего Яра прорвал дамбу и затопил Куреневку. По подсчетам историков, погибли 1,5 тысячи человек. События того дня остались в истории как Куреневская трагедия. В 8 часов. 30 мин. утра масса жидкой пульпы хлынула вниз, на Куреневку. Смертельный вал высотой 14 метров и шириной 20 метров несся со скоростью 5 метров в секунду, уничтожая все на своем пути. Поток переворачивал машины, заваливал на сторону троллейбусы, валил столбы электросетей, рвал провода. В это время люди как раз ехали на работу

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В общем пульпа накрыла площадь около 25 гектаров . Разрушила 68 жилых и 13 административных зданий. Оставила без жилья 353 семьи (1228 человека). Вывела из строя энергоснабжение, газоснабжение, частично разрушила канализацию.

Причиной катастрофы стало создание в Бабьем Яру парка отдыха. Обычно точкой отсчета считают 1950, когда «с целью ликвидации оврага и благоустройства территории, прилегающей к Сырецкого жилищного массива» туда начали сбрасывать отходы производства соседних Петровских кирпичных заводов. На самом деле, по свидетельствам историков, освоение оврага как зоны досуга началось раньше. В 1936-1940 был прописан пятилетний план реконструкции Киева, который предусматривал разбить на всей территории Бабьего Яра парк. Окончанию строительства помешала война. А спустя и планы изменились: Бабий Яр стал братской могилой более 100 000 человек, расстрелянных нацистами в течение 1941-1943 годов. Это были евреи, цыгане, военнопленные, моряки Днепровского отряда, советские подпольщики, активисты ОУН. В 1947-м «памятник жертвам фашистского террора в Бабьем Яру» внесли в План восстановления и развития Киева на 1948-1950 годы. Но начатая в 1948-м Кремлем антисемитская кампания «борьбы с космополитами» невозможным появление монумента. Ведь подавляющее большинство жертв Бабьего Яра — евреи. Тогда чиновники вспомнили о довоенном проект парка. 1950 городские власти приняли решение заполнить Бабий Яр — для создания плоского рельефа — отходами производства Петровских кирпичных заводов. Непригодные для кирпичного производства земляные породы смешивались с водой и в виде пульпы по трубам отводились в отроги Бабьего Яра. Уже 1957 ситуация стала аварийной — вода с песком время от времени заливала соседние территории. Но закачки пульпы не прекратили. Трагедия могла произойти в любой момент. 13 марта 1961 земляная дамба не выдержала.