В Днепре на днях в милицию поступило сообщение о незаконном завладении автомобилем таксиста Daewoo Nexia, который приехал на вызов клиентов. Об этом пишут «Стражи Эспрессо» в Telegram-канале. Патрульные обнаружили указанное транспортное средство на улице 20-летия Победы и остановили его. За рулем находился гражданин с признаками алкогольного опьянения. А в салоне были женщина и мужчина, который держал таксиста. Последний пояснил, что приехал около часа ночи по вызову на улицу Немировича-Данченко. К авто сели два человека и женщина. Все были нетрезвые и вели себя неадекватно. Когда таксист сообщил, что отказывается везти их, один из заказчиков избил его. Затем вместе с товарищем затянул водителя на заднее пассажирское сиденье, а сам сел за руль автомобиля и уехал в неизвестном направлении. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и доставили всех трех граждан в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Обидчика пострадавшего задержан в порядке ст. 208 УПК.