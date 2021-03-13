В полицию Херсона позвонил 37-летний мужчина и сообщил, что его 31-летняя сожительница ушла на него двух своих дочерей в возрасте 8 и 1 года, а сама пошла с подругами и четыре суток не появляется дома, на связь не выходит. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Херсонской области. На вызов отреагировали сотрудники сектора противодействия домашнему насилию районного управления ГУНП. Заявитель пояснил, что сожительница ведет аморальный образ жизни и часто бросает на него детей, младшая девочка является общим ребенком пары. Мужчина о детях заботится, но сейчас уже не может самостоятельно вести хозяйство, работать и ухаживать за девочками. Как сообщает полиция, дети ухоженные, все условия для их развития есть, человек хорошо заботится о девушках. Правоохранители пытались связаться с женщиной и это им удалось. Она пояснила, что отсутствует в делах и даже не поинтересовалась, как чувствуют себя ее дочери и все ли с ними хорошо. Когда женщина пришла домой, она была с признаками алкогольного опьянения, вел себя вызывающе с полицейскими и сожителем. Детей иметь внимания не обращала. Стало известно, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу за детьми. С женщиной работники полиции провели профилактическую беседу и повторно составили админпротокол по ст.184 "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Правоохранители сообщили о происшествии в службу по делам детей.