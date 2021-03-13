В Киеве ночью горел частный дом. Спасатели обнаружили на месте пожара тело женщины, сообщает пресс служба ДСНС. Ночью в частном одноэтажном домовладении в Святошинском районе столицы загорелась веранда, позже огонь распространился на все здание. Заявляют, что в результате пожара веранда сгорела полностью, повреждены бытовую технику, мебель, личные вещи, разобраны 30 кв.м конструкций крыши.

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Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины 1961 года, вероятно хозяйки дома. Обстоятельства трагического случая выяснять правоохранительные органы. Напомним, сегодня в Киеве на Гидропарке вблизи с яхт-клубом «Фрегат» горели деревянные домики. Жертв и пострадавших нет. Как сообщалось, в Черновицкой городской больнице №1 27 февраля произошел пожар, в результате которого погибли два пациента медучреждения.