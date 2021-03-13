В Великобритании планируют привить от коронавируса значительную часть населения уже к Пасхе, до 4 апреля. Первую свою вакцину к этому периоду получат все жители страны старше 40. Об этом сообщает The Telegraph. Высокопоставленный правительственный чиновник сообщил, что вакцинация в Великобритании может пройти на три недели быстрее, чем планировалось ранее. Расширить программу по вакцинации населения Великобритании удалось, благодаря увеличению поставок вакцины. Поэтому власти планируют, что уже к Пасхе, который там отмечают 4 апреля, старшие жители страны получат свою первую вакцину от коронавируса. Прививать в первую очередь будут тех, кому за 40. «Ожидается, что запасы вакцин увеличатся более чем вдвое, что позволит Национальной службе здравоохранения предлагать миллион доз в день в ближайшие недели», — говорится в сообщении. Люди старше 50 лет получат свою первую вакцину на следующей неделе. Ранее стало известно, что правительство Великобритании не планирует вводить так называемый паспорт вакцинации против коронавируса.

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