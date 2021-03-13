В ночь на субботу во время очередной волны народных протестов в Мьянме погибли по меньшей мере два человека. Как сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters. «Местные СМИ сообщили о двух протестующих, убитых ночью огнем полиции в коммерческой столице Мьянме — Янгоне. Силовики открыли огонь по толпе, собравшейся вокруг отделения полиции, требуя освобождения задержанных », — говорится в материале.
Напомним, 21 февраля в одном из крупнейших городов Мьянмы Мандалай меньшей мере два человека погибли и 20 пострадали при разгоне акции протеста. В Мандалае некоторые демонстранты стреляли из рогаток по полицейским. Силовики в ответ применили слезоточивый газ и оружие. К слову, 15 февраля в Мьянме почти на всей территории страны отключили интернет на фоне массовых протестов из-за военного переворит. Как сообщалось, по меньшей мере 38 человек погибли во время протестов в Мьянме 3 марта, двое из них — подростки 14 и 17 лет.