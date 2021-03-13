В ночь на субботу во время очередной волны народных протестов в Мьянме погибли по меньшей мере два человека. Как сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters. «Местные СМИ сообщили о двух протестующих, убитых ночью огнем полиции в коммерческой столице Мьянме — Янгоне. Силовики открыли огонь по толпе, собравшейся вокруг отделения полиции, требуя освобождения задержанных », — говорится в материале.

1 февраля военные в Мьянме отстранили от власти гражданское руководство государства и объявили чрезвычайное положение. Они обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре.

Руководитель правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию», глава МИД и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи и президент Он Мьин были арестованы.

Многие страны осудили этот переворот. С тех пор в Мьянме противники переворота не прекращают проводить протесты, силовики жестоко подавляют, применяя оружие.

Несколько стран Запада и США ввели санкции против военных Мьянмы или заявили о готовности к такому шагу.

Напомним, 21 февраля в одном из крупнейших городов Мьянмы Мандалай меньшей мере два человека погибли и 20 пострадали при разгоне акции протеста. В Мандалае некоторые демонстранты стреляли из рогаток по полицейским. Силовики в ответ применили слезоточивый газ и оружие. К слову, 15 февраля в Мьянме почти на всей территории страны отключили интернет на фоне массовых протестов из-за военного переворит. Как сообщалось, по меньшей мере 38 человек погибли во время протестов в Мьянме 3 марта, двое из них — подростки 14 и 17 лет.