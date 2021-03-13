Практика ограничения отдельными государствами экспорта вакцин от Covid-19 вредит глобальном здоровью и должна быть прекращена. Об этом заявила заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам доступа к медицине и товаров для здоровья Марианжела Симао, сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа. «ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) всегда очень обеспокоена запретами на экспорт продукции, которая помогла прекратить острую фазу этой пандемии. Поэтому ВОЗ решительно рекомендует не использовать такие меры », — сказала Симао. ВОЗ также выступили против практики накопления больших запасов вакцин, призвав как можно скорее проводить прививки населения. «Covax побуждает нас, чтобы каждая доза, к которой мы получаем доступ, немедленно использовалась. Эту позицию мы пытаемся донести до всех », — сказал старший советник генерального директора ВОЗ по вопросам организационных изменений Брюс Аильвард. Напомним, Всемирная организация здравоохранения позволила применения вакцины от коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson в экстренных случаях. Одобрение со стороны ВОЗ позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в пределах глобального механизма Covax.

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