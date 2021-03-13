Партнеры американской корпорации Microsoft могли предоставить хакерам данные для осуществления кибератаки с использованием уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. По их информации, специалисты корпорации расследуют возможный утечка секретных данных, которые были переданы по партнерской программе Microsoft Active Protections Program (Mapp), компаниям, предоставляющим услуги в сфере кибербезопасности. Участниками МАРР есть около 80 фирм по всему миру. Отмечается, что десять из них базируются в Китае. Как сообщает издание, не исключено, что одна из компаний могла тайно направить предсказуемым хакерам сведения о новшествах в ПО Microsoft, и было использовано для атаки. По данным газеты, в пользу этой версии говорит то, что в кибератаке, прошедшей 28 февраля, использовались уязвимости, которые были устранены в обновлении до Exchange Server. Клиентам компании это обновление было доступно 2 марта. При этом ее партнеры по Mapp получили его 23 февраля. Представитель Microsoft отказался комментировать данную информацию. Напомним, 17 декабря 2020, Федеральное бюро расследований, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управления директора национальной разведки (ODNI) подтвердили масштабную кибератаке на правительственные структуры США. Согласно их информации, организовали атаку российские хакеры. Как сообщалось, президент Microsoft Брэд Смит заявил, что у компании есть доказательства причастности России к массовой кибератаки на американские правительственные системы. Кибератака произошла в декабре 2020 года. При атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия.

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