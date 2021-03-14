Американские ученые предложили пять способов улучшения качества сна. Советы они опубликовали в статье в журнале Sleep Health. По их мнению, в первую очередь, следует взять под контроль продолжительность сна, ведь если человек спит меньше пяти часов в сутки, это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении. Недосыпание может даже привести к возникновению психических заболеваний. При этом специалисты назвали вредной привычки многих людей «досыпать». Вставать следует с первым звонком будильника, попытка продолжить сон, подчеркнули эксперты, лишает человека энергии, может возникнуть ощущение «разбитости». Для того, чтобы быстрее проснуться ученые советуют оставлять на ночь открытыми шторы в комнате — тогда человек начнет просыпаться от солнечного света. Также на качество сна могут повлиять напитки. Так, вопреки распространенному мифу о пользе алкоголя перед сном, он только ухудшит сон, хотя и позволит быстро заснуть. Это связано с мочегонным эффектом, которым обладают спиртные напитки. В результате этого может быть нарушена фаза быстрого сна. Напротив, теплое молоко и травяной чай помогут человеку заснуть и при этом не принесут вреда. Именно на эти напитки стоит обратить внимание, если не удается заснуть в течение 15 минут. По словам экспертов, простым, но действенным способом может служить отказ перед сном от просмотра телевизора и гаджетов. Синее излучение, которое излучает телевизор, приводит к нарушению выработки мелатонина, а звук вредит здоровому сну. Помочь улучшить сон может чтения книги, однако важно это делать вне постели, чтобы она не ассоциировалась с бессонницей, добавили специалисты.