В ходе кампании вакцинации против коронавируса две дозы вакцины получили более 1700000 жителей Чили, что составляет почти 10% населения страны. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа. По данным медицинской статистики, в рамках кампании массовой иммунизации 1761367 жителей Чили получили обе дозы вакцины. Вакцинация в стране с населением около 18 млн человек стартовала 3 февраля. По словам министра здравоохранения Энрике Париса, в общем 4789553 человека получили хотя бы одну дозу вакцины. При этом в субботу были привиты 17418 человек. Отмечается, что согласно правительственному плану иммунизации населения, к концу первого квартала текущего года должны быть вакцинированы 5 млн жителей Чили. В мире сегодня было зафиксировано более 120 000 000 случаев заражения коронавируса. К слову, 13 марта трех медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Как сообщалось, в середине текущего года вакциной можно будет обеспечить менее 3% населения Украины, в целом темпы вакцинации будут оставаться очень медленными. При нынешней динамике прививки к лету получит лишь 3% населения. Напомним, на 12 марта 2021 в очереди на вакцинацию против коронавируса находится 241000 Украинский.