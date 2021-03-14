инвалидность 1-й группы, но это не мешает ему жить активной жизнью и качественно и быстро выполнять свои обязанности. О улыбающегося и приятного кассира рассказала днепровская блогера Alex Fil, пишет ТСН. «Знакомьтесь, кассир Павел. Работает в «Варус" в Терри на 12 квартале. У Павла одной руки не к локтя, а на второй два пальца. И он работает кассиром! Поэтому хочу сказать спасибо компании супермаркета, которая трудоустраивает людей, вы даете шанс! Хочу, чтобы каждый брал пример с Павла. Как важно верить в себя, свои силы, не сдаваться, ведь для каждого есть свое место в этом мире. И хочу пожелать другим работникам сферы обслуживания быть такими же жизнерадостными, радушными, воспитанными и так же быстро работать, как Павел », — написала блогера. Под публикацией девушки пользователи рассказали, что Павел тоже нет ног. Он передвигается на протезах и живет в общежитии. — Паша — прекрасный человек, очень рада что у него есть возможность работать. — Хороший человек, мотиватор и пример. — Еще одно доказательство того, что «кто хочет — ищет возможности, кто не хочет — ищет отмазки». И камень в огород тех — кто говорит, что он не может найти работу, не хочет — так не может — нет. — Паша настоящая знаменитость в Днепре! Он, кстати, когда-то участвовал в шоу «Половинки« на Новом канале и еще много где. Мега активный и позитивный человек. Ранее сам Павел Мишев рассказывал, что в Днепре ему трудно было работать кассиром, через 13-часовой рабочий день. «Там был 13-часовой рабочий день с коротким перерывом. По такому графику у людей с инвалидностью начинаются мигрени и боли в позвоночнике. Сейчас я устроился на другую работу. Работодатель вошел в мое положение: я работаю 6:00, после — 2-часовой перерыв. Однако, мне повезло. Подобная ситуация скорее исключение из общей картины », — сказал Павел Мишев.