По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в мире зафиксировали 120 053 914 случаев заражения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Worldometer. Подтверждено 2659806 смертей от Covid-19. Более 96500000 больных уже вылечились. Продолжают бороться с болезнью — более 20800000 человек. Лидерами по количеству выявленных случаев инфицирования Covid-19 остаются США (30043662), Бразилия (11439250) и Индия (11358644).

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Новая волна Сovid-19 в Украине. 10 причин для волнения

Напомним, за сутки 12 марта в Украине выявлено 13276 новых больных Covid-19. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника. Вчера был госпитализирован с диагнозом ковид 3967 человек. За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 243 пациента. По данным Минздрава вчера выписаны 4897 человек.