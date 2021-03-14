Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после коронавируса. Об этом Комаровский заявил в Instagram. Комаровский ответил на вопросы пидписници, которая попросила его назвать способ избавиться от непроходящего кашля после коронавирусной инфекции. Женщина рассказала, что переболела Covid-19 в легкой форме, после чего в нее уже больше месяца не проходит сильный кашель. Она уточнила, что следит за температурой и влажностью воздуха, однако это не помогает избавиться от проблемы. «Уже ребра болят, коллеги смотрят …» — пожаловалась пидписниця. Комаровский заявил, что не существует никаких «волшебных» таблеток от навязчивого кашля. «Облегчат состояние и ускорят возврат к нормальной самочувствие дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки у водоемов и в лесу, правильное питание», — написал специалист Он добавил, что главное сохранять оптимистичный настрой и позитивный взгляд на мир во время борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее Комаровский назвал худшие способы укрепить иммунитет. В перечень вошли биологически активные добавки (БАД), лук и чеснок, а также иммуномодуляторы. Кроме того, по мнению доктора, укрепить иммунитет не помогают ни элеутерококк, ни эхинацея. К неэффективных способов он также отнес различные амулеты от вирусов и гомеопатию. К слову, известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как работать в офисе и не подхватить Covid-19. Также Комаровский рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса.