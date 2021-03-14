На заводе Tesla в Калифорнии произошла вспышка коронавируса через открытие предприятия в разгар пандемии. Об этом пишет The Washington Post. Коронавируса заразились около 450 работников компании. Отмечается, что о вспышке заболевания заводе было известно сразу после открытия предприятия, хотя цифры не уточнялись. Сайт PlainSite, занимающейся раскрытием информации, получил документ, из которого следует, что с мая по декабрь 2020 году на заводе было выявлено почти 450 случаев инфицирования коронавируса. По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в мире зафиксировали 120 053 914 случаев заражения коронавируса. Подтверждено 2659806 смертей от Covid-19. Более 96500000 больных уже вылечились. Продолжают бороться с болезнью — более 20800000 человек. Лидерами по количеству выявленных случаев инфицирования Covid-19 остаются США (30043662), Бразилия (11439250) и Индия (11358644).