На третьем году активного существования в политике партия «Слуга народа» собралась на «исторический» съезд. Именно так его заранее окрестили соратники президента, 13 марта они запланировали решить все проблемы, накопившиеся за время своего пребывания в монобильшости. А случилось в жизни «Слуги народа» многое: исключение первых «предателей», разделение на группы влияния, внутренние распри и первые местные выборы, которые позволили «слугам» зайти в местные советы. Анонсируя повестку дня съезда, председатель партии Александр Корниенко отмечал принятии нового устава партии, который зафиксирует ее модифицированную организационную структуру, и новой партийной доктрины, которая четко очерчивала выбранную нишу «радикального центризма». Впрочем последние шаги СНБО и вообще президентская риторика наводят на мысль, что скоро этот оксюморона может исчезнуть как раз слово «центризм». «Слуг», которые долго сидели на идеологическом шпагате, все больше сносит в ультрапатриотических (как для них, конечно) сторону, а отдельные депутаты, вроде Макса Бужанского или Евгения Шевченко, там остаются на обочине. Пробираясь сквозь не слишком многочисленных митингующих ФОПивцив, «слуги» стекались к своей привычной штаб-квартиры в бизнес-центре «Парковый», где у них проходят и обычные, и выдающиеся события. Нардеп Александр Куницкий решил подхватить «челлендж» от главы своей фракции Давида Арахамия. Тот накануне заплатил штраф за парковку на пешеходном переходе у Офиса президента, а Nissan Куницкого перед «Парковый» просто эвакуировали. Справедливости ради, когда в такие дни сюда съезжается весь бомонд, парковаться на Парковой аллее действительно негде.

Эвакуация авто нардепа Куницкого (Фото: Киев. Оперативный)

«Лучше встаньте и уйдите»

В фойе перед залом, где должен был проходить съезд, «слуги» фотографировались друг с другом. Ближе к 11:00, когда должен был начаться съезд, появились партийные фротмены — Арахамия и Корниенко. Последний поделился планами создать политсовет на всеукраинском уровне, потому что до этого в «Слуге народа» была лишь очень ограниченная по численности высший совет. Также Корниенко пообещал, что такие политсовета будут созданы в каждом областном организации. Тем временем в «Паркового» прибыл президент, поэтому всех быстро стали загонять в зал. Входов было два, но один из них быстро закрыли, а тех, кто не успел, отправляли на соседний. Двери закрылись буквально перед носом нардепа Юрия Корявченкова. Казалось, массивный «Юзик» может просто не заметить такого препятствия и тех, кто ее перед ним создал, но нардеп послушно пошел к другой двери слушать президента. А вот коллеге Корявченкова по фракции Юрию Камельчук, который принадлежит к секте «ковид-диссидентов», повезло меньше. Он не прошел регистрацию и устроил скандал на входе, когда охрана не пустила его по депутатскому удостоверению. Камельчук кричал, что это является препятствием его депутатской деятельности. В результате возмущенного депутата таки запустили в зал. Впоследствии он извинился в «фейсбуке» «за волну эмоций» — мол, работники УГО быстро решили его конфликт с работником частной охраны, который «не знает законов».

За последние три года Владимир Зеленский прошел путь не менее драматичный, чем его партия. С большей частью своих соратников глава государства познакомился уже «по факту». С романтика-дилетанта, который шел в президенты строить «страну мечты», он превратился в измученную, но решительно настроенного человека, который уже, похоже, лишена всех иллюзий. Собственно, его выступление перед своей партией наталкивает именно на такие оценки. Зеленский вспомнил, как его поход в президенты начинался с большой пиццы, заказавшие в офис, а избиратели проголосовали и за него, и за партию, потому что увидели в них искренность. Но такой искренней команде сразу пришлось столкнуться со старой системой, олигархами, коррумпированными судьями и чиновниками. Отдельно президент отметил теневых царей, которые скупали землю, и букмекеров, уклонялись от уплаты налогов … Так Зеленский намекал, что именно «слуги» якобы вывели этих аферистов из тени, легализовав продажу земли и игорный бизнес. О дальнейшей судьбе «Слуги народа», то Зеленский заявил, что в партии начинается новый этап, когда все ошибки переосмыслено и выводы сделаны, а команда постепенно очищается от «засланных казачков» и случайных людей. Корниенко впоследствии засыпали вопросами (в том числе, и делегаты съезда), что же это за «засланные казачки» в партии, но тот прогнозируемо ушел от прямых ответов. Следующей задачей «слуг» президент видит принятие важных законов: тех, которые закончат децентрализацию, реформу рынка земли, народовластие, судебную реформу, амнистию капиталов, преодоление коррупции. Еще один необходимый, по мнению президента, момент — единство монобильшости, которая должна давать минимум 226 голосов за все принципиальные вещи. Региональные отделения Зеленский призвал больше брать на себя ответственность. «Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не понял разницу между мнением народа и Facebook-пузырем или шумом о том, что« все пропало », лучше встаньте и уйдите сейчас», — чеканил «духовный лидер» «слуг ». После президента с доброжелательным, но до сих пор формальным спичем выступил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Его отношения с «слугами» сейчас можно описать как прохладные.

Спикер Дмитрий Разумков таки пришел в «слуг народа» несмотря на то, что отношения с Банковой у него охладевают

Премьер-министр Денис Шмыгаль мимикрировал под «слугу народа»

Идеолог партии Руслан Стефанчук представил направления, за которые возьмется президентская команда

«Недобитый» Дубинский

А вот премьер Денис Шмыгаль, для которого это был чуть ли не первое подобное мероприятие, фонтанировал перед собравшимися собственными успехами. Это и 60000 «ковидних» коек, и восстановление производства, и большое строительство, и сильное войско … Также глава правительства всячески подчеркивал, что сам является слугой народа.А вот в выступлении первого вицеспикера Руслана Стефанчук, которого злые языки прочат на место Разумкова, пошла конкретика. Главный идеолог партии открыл явно не самую интересную часть съезда. Стефанчук демонстрировал слайды, с помощью которых объяснил работу роспиарених «троек», состоявшие из представителей Кабмина, Офиса президента и Верховной Рады. Также он выделил 22 направления, за которые возьмется президентская команда, и более 170 важнейших законопроектив.Отдельно Стефанчук похвастался, что, по данным портала «Слово и дело», «Слуга народа» стала единственной парламентской фракцией, не провалила ни одной программной обещания. При этом он упустил из виду тот факт, что вообще-то его фракция находится в монобильшости, в то время как остальные — в той или иной степени оппозиция. Также Стефанчук пообещал, что на следующей неделе будет финализировать еще один законопроект из пакета о народовластии — о местных референдумах. Он будет выставлен на сайте Совета для всенародного обсуждения, и власть будет ждать фидбэк с мест.

Неофициальная часть на этом завершилась, и депутаты разбрелись на перерыв подкрепляться и общаться. Кулуарах бродил мрачный как туча Александр Дубинский, которого исключили из фракции после истории с американскими санкциями. Одиозного «слугу» пока не сняли с должности председателя Киевской областной парторганизации. Ожидалось, что подобные попытки могут произойти на этом съезде, но проблема была решена полностью переложить на плечи самой облорганизации. Это, конечно, проблематично, потому Дубинский свое время наполнил ее своими людьми, но собеседники в партии заверили, что работа в этом направлении идет и «костяк Дубинского» там постепенно размывается. Скандальный «слуга» не может этого не понимать, поэтому ему остается только повторять как мантру: «Чем меньше во фракции людей, которые могут сказать президенту правду, тем хуже».

Опального Александра Дубинского скоро могут исключить только из фракции, но и из партии

А вот коммуникативный председатель медицинского комитета Михаил Радуцкий, дымя «айкосом», между тем очень хвалил президентский спич: «Я давно знаю президента, и он все сказал по делу. Особенно о том, что кто не хочет выполнять программу президента, должны уйти ». Пока председатель Киевской городской организации «слуг» Николай Тищенко прямо в фойе проводил планерку с закарпатскими коллегами, скоро он будет отправлен поднимать партию в этот пограничный край. «Хочу чтобы мы были крепкие, а чувствую какие-то разбалансированные мысли, — говорил он, хлопая одного из собеседников по плечу. — Есть разработать кризисный штаб для выработки того, что имеем воплотить в жизнь ». Во всех углах «Паркового» продолжались фотосессии.

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Председатель комитета по самоуправлению Андрей Клочко очень обрадовался увидев, бывшего коллегу по парламенту — председателя Черкасской ОГА Александра Скичко. Хотя не таким уж прежним — напомним, депутатский мандат Скичко до сих пор не сдал. «Это такая честь сфотографироваться с губернатором», — рассыпался в комплиментах Клочко.

Совета и доктрина

Во второй части съезд, наконец, должен был перейти к долгожданным изменений в уставе партии, избрание членов вновь политсовета и создание Национального совета общин. Все это было сделано. Что же эти изменения означают на практике?

Председатель партии Александр Корниенко представил ее новую структуру

Давид Арахамия после отдыха на Мальдивах был в хорошем настроения

О дальнейшей судьбе «Слуги народа», то Зеленский заявил, что в партии начинается новый этап, когда все ошибки переосмыслено и выводы сделаны

Новый устав меняет организационную структуру партии и предусматривает новые высшие руководящие органы. В партии появилась политсовет, которая теперь будет главным ее органом, разрабатывать тактику и стратегию. Ее состав было решено установить в количестве 73 человек. Большинство из членов были избраны здесь же из предложений, прозвучавших из зала. В частности, в политсовет вошли председатель парламентской фракции Давид Арахамия, председатели парламентских комитетов Андрей Клочко, Юрий Аристов, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Галина Третьякова, Андрей Костин, министр юстиции Александр Ткаченко, вицепремьер Федоров, министр юстиции Денис малюська, вицепремьер Ольга Стефанишина, нардепы Виталий Безгин, Роксолана Пидласого, Людмила Бурмийстер, Евгения Кравчук, Андрей Холодов, Дмитрий Костюк, Галина Янченко, председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, председатель Черкасской ОГА Александр Скичко, депутат Киевсовета Елена Говорова, вицеспикер Руслан Стефанчук и другие . Еще один новосозданный орган — Национальный совет общин, в состав которой входят председатели областных организаций. Интересно, что к нему как прежде действующий председатель Киевской облорганизации включен и «изгнанник» Дубинский. Но ее состав еще будет меняться, поскольку сразу несколько руководителей областных ячеек (Клочко, Арахамия, Потураев) одновременно являются членами политсовета, что запрещено уставом. Чтобы выбрать, где именно они останутся, есть время до 15 апреля. Вот только Арахамия вернуться к Николаевской организации уже не позволят, поскольку уже по завершению съезда политсовет избрал его председателем. И этот незаменимый член президентской команды сразу же призвал Зеленского идти на второй срок.На региональном уровне также будут созданы политсовет области и Совет общин области, которые будут объединять глав местных ячеек. Партия направить треть своего государственного финансирования на места. Правда, пока это не актуально, потому Назка это финансирование «слугам» перекрыл. А вот разрекламированная доктрина (главный, после устава, партийный документ), которая должна определить (немного-немало) стратегии развития страны, была представлена буквально за пять минут. Документ содержит 30 страниц и тезисно расписывает, что планируется сделать в каждом из 20 стратегических направлений. В частности, направление «социальное обеспечение» предусматривает рост средней пенсии до 2024 года с 3500 до 7000 грн, «аграрная политика» — рост арендной платы на землю сельскохозяйственного назначения на 30%, а «развитие экономики» — увеличение ВВП на 20%. Полностью со всеми планами властной команды на три года желающие могут ознакомиться здесь.Но это, как говорится, еще не точно. «Мы приняли этот текст за основу, а дальше и политсовет, и областные ячейки будут предоставлять свои предложения к этому тексту, — объясняет нардеп Роман Грищук. — И уже на следующем съезде доктрина будет утвержден полностью ». Также на съезде были запущены такие нишевые движения как «Зе! Молодежка »и« Зе! Женщины », а Корниенко пообещал, что в будущем возникнут еще и« Зе! Пенсионеры », и« Зе! Предприниматели ». На этом съезд был закрыт, а Арахамия разогнал всех желающих пофотографироваться и журналистов со сцены «единственным проверенным средством» — громким свистом. Между тем «слуги» налегали на фуршетное вино и обсуждали результаты «исторического съезда». Так, к Николаю Тищенко подошел один из тех, кого он выдвинул с голоса в политсовет и долго допытывался, зачем тот это сделал. «Чтобы ты взял самоотвод» — втолковывал то собеседнику. «Так а зачем это делать? — недоумевал тот из непонимающими глазами. — Теперь меня весь месяц будут там дергать ». Тищенко только свел плечами. Следующий съезд «слуг», если не произойдет ничего экстраординарного, планируется осенью.

Павел Вуец, «Главком»

Фото прессслужбы партии «Слуга народа»