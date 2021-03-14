За прошедшие сутки 13 марта в Украине выявлено 9012 новых больных Covid-19. В частности, заболели 491 ребенок и 193 медработника. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Также министр отметил, что вчера был госпитализирован с диагнозом ковид 4216 человек. За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 145 пациента. По данным Минздрава вчера выздоровели 2743 человека. Осуществлен тестирований за сутки — 60522 (в частности методом ПЦР — 31598, методом ИФА — 6132, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 22792). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1460756 человек;

выздоровели — 1222516 человек;

летальных случаев — 28303;

проведения ПЦР-тестов — 7360066.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

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Напомним, за минувшие сутки 12 марта в Украине выявлено 13276 новых больных Covid-19. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника. Вчера был госпитализирован с диагнозом ковид 3967 человек. За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 243 пациента. По данным Минздрава вчера выписаны 4897 человек.