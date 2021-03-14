Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, последнее воскресенье перед Великим постом. Определенной даты в этот день нет, поскольку начало поста приходится на разные дни февраля и марта, в зависимости от даты Пасхи. В 2021 году этот день приходится на 14 марта. Этот день — время духовного очищения. Он помогает лучше подготовиться к Великому посту, который начинается уже на следующий день. И просто помогает стать лучше.

Традиции

В этот день по традиции православные христиане просят друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды. Считается, что Великий пост теряет свой высокий смысл, если сводится к простому воздержание от пищи, без взаимного прощения обид. Попросить прощения может каждый. При этом особо выделяют важность покаяний (и умение это делать) сильных перед слабыми, богатых перед бедными, молодых перед летними тому подобное. Если в этот день перед вами извинится человек, в ответ скажите «Бог простит, и я прощаю». Считается, что в этот день легче простить долги, чем в другие дни. Хотя бы тем должникам, которые находятся в сложном материальном положении.

Что стоит сделать в Прощеное воскресенье

Обязательно в этот день стоит посетить церковь. В Прощеное воскресенье в церкви можно увидеть старинную традицию. Ее суть: люди становятся в цепь и просят прощения друг у друга. Традиция зародилась еще на Афоне и со временем распространилась на другие страны. Ее корни уходят древней традиции египетских монахов, перед наступлением Великого поста до Пасхи расходились по пустыне, чтобы полностью отдаться молитве. Поскольку в пустыне было много опасностей, встреча перед постом могла оказаться последней, и монахи просили прощения друг у друга как перед смертью. В этот день принято не только просить прощения и прощать, но и заниматься добрыми делами. Обязательно проведите время с семьей, попросите прощения у умерших родственников, поскольку не только живые заслуживают услышать у вас покаяния. Простите их за оскорбления, чтобы снять груз с души. Покайтесь и произнесите молитву о прощении. И, конечно, подготовьтесь к началу Великого поста. Отпустите весь негатив в прошлое.

Что нельзя делать в воскресенье

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, стирать. В то же время разрешено приготовления пищи и уход за домашними животными. В древности люди были убеждены, что именно в этот воскресный вечер будет происходить Страшный суд, и в этот день очень набожные люди пытались как можно реже выходить из дома, вспоминали собственные грехи и ни в коем случае не употребляли алкогольных напитков. Категорически запрещено устраивать конфликты, злиться на окружающих, повышать голос, оскорблять кого-то и самому обижаться. Кроме того, в Прощеное воскресенье нельзя есть мясо. Также нельзя поздно ложиться спать, потому что после полуночи уже наступает Великий пост. Намерения людей должны быть только положительными, а поступки человечными